Максим Галкин высказался о русской власти
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Максим Галкин высказался о русской власти

Максим Галкин высказался о русской власти
Артист Максим Галкин отрекся от страны, где стал миллионером.   Шоумен отпустил очередную острую шутку в адрес родной страны. Во время своего нового концерта в Латвии муж Аллы Пугачевой высмеял награды, которые получал за творческую деятельность. Галкин заверил, что никогда не стремился стать обладателем госнаград. По его мнению, это обрекло бы его на зависимость от тех, кто их предоставил.
«Я считал, что в России после перестройки это раболепство в людях по отношению к власти вытравится. Но нет, не вытравливается. Я никогда не любил все эти награды, не хотел примазываться к власти», — процитировал Максима Telegram-канал «Абзац». Напомним, некоторое время назад Чулпан Хаматова нелестно высказалась о звании народной артистки. Актриса назвала награду «бредятиной».
# Шоу-бизнес Галкин Максим
По материалам: z-aya

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