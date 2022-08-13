Максимум потока Персеиды 13 августа 2022 года: что нам сулит этот день
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Максимум потока Персеиды 13 августа 2022 года: что нам сулит этот день

Максимум потока Персеиды 13 августа 2022 года: что нам сулит этот день

Каждый звездный поток несет в себе определенную силу и энергетику. Астрологи рассказали, что такого особенно в Персеидах и чем будет выделяться день их максимальной активности на фоне других.


Для начала стоит отметить, что 13 августа — полноценный день силы. Максимум потока выпадает и на 12 число, но вчера было опасное суперлуние, которое полностью нейтрализовало всю позитивную энергию Персеид. Зато сегодня никаких негативных событий не предвидится, так что данный поток в полной мере раскроет свою волшебную силу. С высокой вероятностью в нашу с вами жизнь должны прийти положительные перемены. 

Общая информация о Персеидах

Персеиды — самый яркий звездопад лета и один из самых ярких за весь год. Также он является самым мощным в плане интенсивности потока. Сегодня ночью, согласно подсчетам ученых, можно будет увидеть около сотни падающих звезд в час. Это довольно много, поэтому вам не придется ждать подолгу, чтобы увидеть яркий метеор. Проблема лишь в том, что для хорошего обзора требуется чистое небо, так что стоит уповать на ясную погоду.

Лучше всего видно будет Персеиды поздней ночью, когда светимость Луны немного спадет. Ученые отмечают, что для того, чтобы увидеть падающие звезды, совсем не обязательно куда-то выбираться из дома. Увидеть красоту Персеид можно даже из окна своего дома.

Астрологический смысл этого дня


13 августа — день силы, но не случайно. Еще с древности люди стали замечать, что в периоды максимума только или иного потока жить становится чуточку легче. Сегодняшний день исключением не будет.

Персеиды получили свое имя не случайно, ведь они прилетают из созвездия Персея. Согласно астрологическим данным, данное созвездие олицетворяет собой силу, уверенность в себе, любовь к жизни. Сегодня можно и нужно стараться бороться с вредными привычками. Это отличный день для того, чтобы отказаться от курения, вредной пищи, игровой зависимости, азартных увлечений и так далее.

Персеиды пробудят в нас с вами желание стать лучше, умнее, мудрее. Это породит тягу к новым знаниям, к чтению, просмотру интересных видео. Не забывайте сегодня заниматься спортом, домашними делами, помогать близким. Мы будем полны сил, поэтому нужно делиться своей положительной энергией с окружающими.

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По материалам: dailyhoro.ru

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