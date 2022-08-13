Мама Антонины Паперной: «Не имею права оправдываться перед украинцами, что дочь живет в России»
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Мама Антонины Паперной: «Не имею права оправдываться перед украинцами, что дочь живет в России»

Мама Антонины Паперной: «Не имею права оправдываться перед украинцами, что дочь живет в России»

Украинская актриса Ольга Сумская не понимает своих коллег-земляков, вставших на сторону России. При этом она защищать и оправдывать свою дочь Антонину Паперную, которая много лет проживает в РФ.


Сумская каждый день сталкивается с жесткой критикой со стороны соотечественников из-за того, что ее дочь не собирается на Украину и не пишет слова поддержки землякам. У Ольги Вячеславовны есть свое мнение на этот счет. «Не имею права оправдываться перед украинцами за то, что дочь живет в России», — отметила 55-летняя Ольга Вячеславовна в одном из интервью.

Правда, не все понимают Ольгу Сумскую, а потому не скупятся на гневные комментарии в ее адрес. «Классно перевела тему о своей дочери»; «Ольга, ваша дочь сама выбрала жить в России. А вы молчите. На Украину можно легко приехать!» — негодуют пользователи Сети.

К слову, актриса Антонина Паперная живет в России более 10 лет. Здесь она встретила свою судьбу — коллегу по звездному цеху, бывшего мужа Светланы Ходченковой Владимира Яглыча. Пара воспитывает двоих детей — дочь Еву и сына Даниила. Согласно последней информации, артисты еще не вступили в брак.

«Она уехала туда 10 лет назад, это важно. Поэтому, когда сегодня мне закидывают что-то такое, я сразу делаю «фас!». Потому что, люди добрые, извините меня, это личная жизнь человека. Вы не имеете никакого права критиковать», — отмечала мама Антонины еще в 2021 году.

Напомним, Паперная активно снималась и снимается в России. На ее счету более 20 ролей в кино, среди них такие проекты, как «Мосгаз», «Во имя любви», «Кухня», «Время любить».

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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