Марк Кьюбан назвал «глупейшим» решением покупку недвижимости в метавселенных
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Марк Кьюбан назвал «глупейшим» решением покупку недвижимости в метавселенных

Марк Кьюбан назвал «глупейшим» решением покупку недвижимости в метавселенных


Миллиардер Марк Кьюбан в подкасте Altcoin Daily назвал «глупейшей» идеей приобретение земли, особняков и другой недвижимости в виртуальных мирах.


По его мнению, такая модель нежизнеспособна из-за возможности создания неограниченного числа домов, клубов и прочих строений в метавселенных.


«После, а не до того, как вы создадите сообщество, вы сможете найти места в зависимости от его устройства, которые могут иметь общепринятую ценность из-за доступа [к чему-то уникальному] или еще чего-то. Но до этого традиционная модель недвижимости [в метавселенных] — глупейший мусор», — пояснил Кьюбан.


Инвестор добавил, что создатели метавселенных отлично зарабатывают но этом, но без сообщества в таких проектах нет пользы.


«Они называют это настоящей недвижимостью, но на самом деле это просто токен доступа. Всего лишь маркетинговая номенклатура», — отметил миллиардер.


О том, что такое метавселенная, читайте в образовательных карточках ForkLog.


В феврале итальянский дом моды Gucci приобрел виртуальный участок в метавселенной The Sandbox. 


Ранее землю в том же проекте по соседству с американским рэпером Snoop Dogg продали за 70 903 SAND ($458 038 на момент сделки).


Напомним, сооснователь Ethereum Виталик Бутерин заявил, что существующие попытки корпораций создать метавселенную обречены на провал.

# Экономика марк кьюбан, метавселенные, мнения, новости
По материалам: ForkLog

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