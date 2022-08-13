Марк Кьюбан назвал «глупейшим» решением покупку недвижимости в метавселенных

Миллиардер Марк Кьюбан в подкасте Altcoin Daily назвал «глупейшей» идеей приобретение земли, особняков и другой недвижимости в виртуальных мирах.

По его мнению, такая модель нежизнеспособна из-за возможности создания неограниченного числа домов, клубов и прочих строений в метавселенных.

«После, а не до того, как вы создадите сообщество, вы сможете найти места в зависимости от его устройства, которые могут иметь общепринятую ценность из-за доступа [к чему-то уникальному] или еще чего-то. Но до этого традиционная модель недвижимости [в метавселенных] — глупейший мусор», — пояснил Кьюбан.

Инвестор добавил, что создатели метавселенных отлично зарабатывают но этом, но без сообщества в таких проектах нет пользы.

«Они называют это настоящей недвижимостью, но на самом деле это просто токен доступа. Всего лишь маркетинговая номенклатура», — отметил миллиардер.

О том, что такое метавселенная, читайте в образовательных карточках ForkLog.

В феврале итальянский дом моды Gucci приобрел виртуальный участок в метавселенной The Sandbox.

Ранее землю в том же проекте по соседству с американским рэпером Snoop Dogg продали за 70 903 SAND ($458 038 на момент сделки).

Напомним, сооснователь Ethereum Виталик Бутерин заявил, что существующие попытки корпораций создать метавселенную обречены на провал.