Матвиенко: В Костромской области накоплен мощный индустриальный и кадровый потенциал

Костромская область имеет мощный индустриальный и кадровый потенциал, в регионе созданы современные транспортная и инновационная инфраструктуры. Об этом говорится в поздравлении спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко с днем образования региона, сообщает пресс-служба Совфеда.

В поздравительной телеграмме на имя губернатора Костромской области Сергея Ситникова и председателя областной Думы Алексея Анохина говорится, что этот замечательный праздник объединяет жителей области в стремлении внести весомый вклад в ее всестороннее развитие и процветание.

«Костромская земля по праву гордится своей славной историей и культурой, заметной ролью в укреплении агропромышленного и промышленного потенциала нашей страны. В летописи региона немало памятных страниц, выдающихся ратных и трудовых подвигов его уроженцев, неизменно стоящих на страже интересов Отечества, бережно хранящих вековые традиции, заложенные старшими поколениями», — говорится в поздравлении.

Также спикер отметила, что органы государственной власти региона уделяют большое внимание поддержке предпринимательства, привлечению инвестиций, улучшению качества жизни людей.

«Уверена, что и в дальнейшем Костромская область будет активно участвовать в решении общенациональных задач», — подчеркнула Матвиенко.

Она пожелала жителям области мира, добра и новых достижений.