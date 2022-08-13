Мед и мак: список продуктов, которые кладут в корзинку для освящения на Медовый Спас, 14 августа 2022 года
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Мед и мак: список продуктов, которые кладут в корзинку для освящения на Медовый Спас, 14 августа 2022 года

Мед и мак: список продуктов, которые кладут в корзинку для освящения на Медовый Спас, 14 августа 2022 года

В это воскресенье православные будут отмечать большой господский праздник — Медовый Спас. Торжество всегда празднуется 14 августа и открывает целый циклы Спасов. До конца августа верующие встретят также Яблочный и Ореховый. В данный праздник верующие несут корзинки с продуктами для освящения и произносят особые молитвы.

Что несут в церковь на Медовый Спас

На Медовый Спас верующие должны обязательно сходить в церковь на торжественную службу, посвященную памяти Маккавеев и Животворящему Кресту. Традиционно православные в праздник освящают первый урожай, чтобы небеса благословили их и их близких на счастливую осень и сытую зиму.


Освящают 14 августа:

  • мед и медовые соты, символизирующие достаток в доме в будущем году
  • хлеб, символизирующий единстве семьи;
  • хрен и соль как символ готовности к испытаниям судьбы;
  • мак, который будет защищать дом от всякой напасти;
  • выпечку с маком и медом в честь нового урожая.

Также на Маковея освящают букеты цветов, собранных накануне. Собирать разрешено полевые цветы и травы. После букет стоит в доме в качестве оберега, хотя некоторые травы опытные хозяйки засушивают, чтобы после использовать для лечения домочадцев от физических и душевных недугов.

Что празднуют верующие во время Медового Спаса

Медовый Спас связывают с церковным торжеством, выпадающим на 14 августа. Его название — Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня.

Согласно легенде, в древние времена в Константинополе распространились опасные инфекции, победить которые врачам не удавалось. Тогда из храма Святой Софии вынесли частичку креста, на котором был распят Иисус. Этим фрагментом освятили водоемы, в результате чего те стали обладать целебной силой. Таким образом удалось победить страшную эпидемию.

Из этого поверья проистекает древняя традиция 14 августа окунаться в водоемы для защиты от болезней и очищения от грехов. Именно поэтому этот праздник также называют Мокрый Спас, или Спас на воде.

Главные традиции дня

В древности считалось, что Медовый Спас знаменует конец лета и начало осени. Если в этот день шел дождь, наши предки верили, что следующим летом леса не будут гореть. Этот день богат на традиции.

В праздник принято раздавать освященный мед нуждающимся и угощать гостей. На столы ставят постную выпечку с добавлением меда, например пряники или блины. Традиционным также является приготовление медовухи или кваса на меде.

При этом перед началом трапезы наши предки съедали ложку меда и загадывали желание. В то же время во время застолья принято вести себя тихо, без громких разговоров. Нельзя сквернословить и ссориться, а также не допускается уборка в доме и рукоделие.

Кроме того, существовало поверье, что 14 августа следует собрать весь мед — в противном случае его заберут пчелы.

Молитвы в этот день

Молитва Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице

Владыко Господи Святый, в Вышних живый и всевидящим Твоим оком призираяй на всю тварь! Тебе приклоняем выю души и тела, Тебе молимся, Святе святых, простри руку Твою невидимую от святаго жилища Твоего, и благослови вся ны, и прости нам всякое согрешение вольное и невольное, словом или делом содеянное. Даруй нам, Господи, умиление, даруй слезы сокрушенныя души во очищение многих грехов наших, даруй велию Твою милость миру Твоему и нам, недостойным рабом Твоим, яко благословено и препрославлено есть Имя Твое ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва Честному Кресту «Да воскреснет Бог»

Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его все ненавидящие Его. Яко исчезает дым, да исчезнут; яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и в веселии глаголющих: радуйся, Пречестный и Животворящий Кресте Господень, прогоняяй беси силою на тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во ад сшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам тебе Крест Свой Честный на прогнание всякого супостата. О, Пречестный и Животворящий Кресте Господень! Помогай ми со Святою Госпожою Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь.

# Общество Праздники
По материалам: rsute

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