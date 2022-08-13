МИД предостерег США от признания России «спонсором терроризма»
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МИД предостерег США от признания России «спонсором терроризма»

МИД предостерег США от признания России «спонсором терроризма»МИД предупредил США об опасности признания России «спонсором терроризма»СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев рассказал в интервью ТАСС, что Москва предупредила Вашингтон об опасности пересечения точек невозврата, после которых может произойти разрыв дипломатических отношений. Он предостерег их от необдуманных шагов, подчеркнув, что США вместе со своими союзниками буквально «растоптали международное право и абсолютные табу в дипломатической практике».

«В данном контексте упомяну обсуждаемую сейчас в Конгрессе законодательную инициативу объявить Россию "страной-спонсором терроризма". Если она будет реализована, это будет означать пересечение Вашингтоном точки невозврата с самым серьезным сопутствующим ущербом для двусторонних дипотношений вплоть до понижения их уровня и даже разрыва. Американская сторона предупреждена», — заявил российский дипломат.

Ранее депутат латвийского сейма, член оппозиционной партии «Согласие» Игорь Пименов отметил, что признание парламентом Латвии России государством-спонсором терроризма только усугубляет мировой политический кризис, начавшийся на фоне специальной военной операции на Украине.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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