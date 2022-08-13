Минобороны РФ: в ДНР поражены четыре украинских взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях

Итоги 170 дня подвели в Министерстве обороны России. В результате наступательных действий союзных сил в районе Соледара потери 14-й механизированной бригады ВСУ составили более двух тысяч человек. Остатки личного состава бригады выведены украинским командованием в тыловые районы, сообщается на сайте ведомства.

В районах населенных пунктов Опытное и Невельское Донецкой Народной Республики в результате высокоточных ударов ВКС России потери 56-й мотопехотной бригады ВСУ в живой силе превысили 70% списочной численности. Личный состав 23-го батальона бригады в полном составе самовольно оставил боевые позиции и убыл в тыловые районы.

Высокоточным ударом ВКС России по пункту временной дислокации 28-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новогрирорьевка Николаевской области уничтожено до 100 боевиков и девять единиц военной техники. В результате сосредоточенных огневых ударов по боевым позициям украинских националистов в районе Марьинки Донецкой Народной Республики, потери 3-го батальона 66-й механизированной бригады в живой силе составили более 50%. Кроме того, в районе населенного пункта Зайцево Донецкой Народной Республики в результате поражения опорного пункта 58-й мотопехотной бригады уничтожено до 40 националистов и пять единиц автомобильной техники.

Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены пять пунктов управления, в том числе 4-й танковой бригады в районе населенного пункта Залиман Харьковской области, 103-й бригады территориальной обороны в районе Николаевки Донецкой Народной Республики, живая сила, вооружение, военная и специальная техника в 157-ми районах. Уничтожены: склад горючего для украинской военной техники в районе Курахово Донецкой Народной Республики, шесть складов боеприпасов в районах Великое Артаково Николаевской области, Залиман Харьковской области, Краматорск, Зайцево, Красногоровка и Авдеевка Донецкой Народной Республики.

В районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики ВКС России уничтожена поставленная киевскому режиму радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/MPQ-64 производства США.

В рамках контрбатарейной борьбы подавлены четыре взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах населенных пунктов Серебрянка, Соледар Донецкой Народной Республики, Широкое и Великая Александровка Херсонской области. Кроме того, поражены два артиллерийских взвода орудий «Акация» и четыре взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Георгиевка, Константиновка, Новгородское, Весёлое, Андреевка и Дзержинск Донецкой Народной Республики.

Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Егоровка, Спартак Донецкой Народной Республики, Архангеловка и Волхов Яр Харьковской области. Кроме того, сбиты в воздухе два реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» в районе Новой Каховки и четыре снаряда РСЗО «Ольха» в районе Чернобаевки Херсонской области.