Напавший на офис ФБР оказался ветераном ВМС США
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Напавший на офис ФБР оказался ветераном ВМС США

Напавший на офис ФБР оказался ветераном ВМС СШАWSJ: напавший на офис ФБР в Огайо был ветераном ВМС США и Национальной гвардии Флориды

Мужчина, который совершил нападение на офис ФБР в городе Цинциннати, штат Огайо, оказался ветераном Военно-морских сил (ВМС) США и Национальной гвардии Флориды, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

По данным газеты, 42-летний Рики Шиффер служил в ВМС страны с 1998 по 2003 год, а с 2008 по 2011 год являлся пехотинцем Нацгвардии Флориды. Также его отправляли на год в Ирак. Издание отмечает, что им интересовалось ФБР, но не приводит никаких подробностей.

Ранее стало известно, что Шиффер мог являться сторонником бывшего президента США Дональда Трампа, в связи с чем он хотел отомстить властям за обыск в доме экс-главы государства и совершил проникновение с оружием в здание ФБР. Он погиб в результате перестрелки с сотрудниками правоохранительных органов.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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