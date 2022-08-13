Наталья Подольская показала, как проводит время с Пресняковым и сыновьями в Турции

Певица Наталья Подольская показала семейную идиллию на отдыхе. Наталья Подольская уже много лет выступает на сцене. В ее копилке есть такие песни, как «Мама», «Такая сильная любовь». Певица признавалась, что не смогла стать более популярной, чем ее муж Владимир Пресняков. Но она и не стремится к этому. Артистка восхищается возлюбленным, порой выступает с ним вместе и любит посещать его концерты. В начале лета Наталья вынуждена была уехать в Турцию без мужа. Она провела время с младшим сыном Иваном. А вот теперь супруги уехали отдыхать на море уже вместе. Они посетили пышную свадьбу друзей, а вот потом несколько дней посвятили релаксу. Подольская не только загорает и купается, но и хвастается нарядами.На этот раз Подольская поделилась кадрами с вечернего променада. На побережье супруги прогуливались с сыновьями. Артемий заметно подрос за лето. Первого сентября он пойдет в первый класс. А вот Иван становится все более разговорчивым. Наталья облачилась в комбинезон с шортами и баской. Такой фасон позволяет скрывать живот. Пресняков отрастил седую бороду. Во время ужина певица накормила младшего наследника хлебом. Она призналась, что мальчик обожает его есть. Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие отметили, что младший сын пары похож на маму, а вот старший копия папы.