Назван срок начала роста российской экономики

Вадим Карасев

Экономист Брагин: экономика России начнет расти к IV кварталу 2022 года

Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Альфа-Капитала» Владимир Брагин назвал сроки перехода российской экономики к росту. По его словам, этого следует ожидать после третьего квартала 2022 года. Об этом экономист рассказал в ходе беседы с «Лентой.ру».

Снижение ВВП

По словам Брагина, было странно ожидать позитивных данных о производстве валового внутреннего продукта (ВВП) за второй квартал 2022 года. «Скорее всего, мы увидим снижение на порядка 3-4%, что соответствует ранее выходившим данным по промышленному производству, розничным продажам, потреблению электроэнергии и прочему», — спрогнозировал экономист.

Он подчеркнул, что такое снижение нельзя считать рецессией. «Рецессия — это явление, происходящее в рамках экономического цикла, когда спад в экономике происходит под грузом проблем, накопленных в период предшествовавшего периода бурного роста», — пояснил Брагин.

Переход экономики к росту

Специалист убежден, что дальнейшая динамика будет определяться тем, с какой скоростью экономика будет адаптироваться к новым условиям.

«Как показывают последние данные по состоянию платежного баланса, удар, который получила российская экономика, не привел к фронтальному снижению активности, не дестабилизировал финансовую систему. Поэтому длительное устойчивое снижение экономики — это не базовый сценарий», — проанализировал ситуацию Брагин.

Ранее Центробанк спрогнозировал возврат экономики России к потенциальному росту в 2025 году. По итогам текущего года падение ВВП России составит 4-6 процентов, в следующем году экономика сократится в диапазоне 1-4 процентов, следует из оценок регулятора, изложенных в проекте основных направлений денежно-кредитной политики на ближайшие три года.

Речь идет о показателях, соответствующих базовому сценарию Банка России. Регулятор полагает, что в четвертом квартале следующего года экономика начнет рост — в пределах 1-2,5 процента. Восстановительный рост продолжится в 2024 году, срок возвращения к потенциальным темпам увеличения ВВП — 2025 год.