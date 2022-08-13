Никас Сафронов радуется, что закрыли скандальные шоу
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Никас Сафронов радуется, что закрыли скандальные шоу

Никас Сафронов радуется, что закрыли скандальные шоу
Художник Никас Сафронов рад, что по телевизору не будут больше показывать грязно белье звезд. Мастер кисти убежден, что изобилующие ток-шоу федеральные каналы ничего не потеряют, если уберут из эфирной сетки подобные телепередачи. Художник считает, что увиденное и услышанное может негативно сказаться на психике зрителей. Они начинают верить в небылицы, принимая за чистую монету все то, что им транслируют, и, вместо того, чтобы окружить себя позитивом, напротив, они погружаются в мир вечных скандалов и ругани.
«Они (ток-шоу — прим. ред.) временами переходят границы дозволенного. В наше непростое время, наверное, действительно, не стоит показывать на федеральных каналах то безобразие, которые мы периодически наблюдаем во всевозможных ток-шоу на разных телеканалах – грязь, склоки, скандалы, ложь. Многих талантливых, да и обычных людей незаслуженно очернили на этих ток-шоу – не разобравшись в сути или намеренно выдумав «утку», — высказался художник. «Зрителям показывают нижнее белье, драки за наследство, рассказывают, кто с кем спит. Это все – негативный пример для народа», — заключил Сафронов, PROZVEZD.
# Шоу-бизнес Сафронов Никас
По материалам: z-aya

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