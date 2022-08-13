Номер за треть миллиона и любимый рядом: как Ксения Собчак отдохнула в Биаррице
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Номер за треть миллиона и любимый рядом: как Ксения Собчак отдохнула в Биаррице

Номер за треть миллиона и любимый рядом: как Ксения Собчак отдохнула в Биаррице

Ксения Собчак рассказала подписчикам об очередном отдыхе на одном из лучших курортов Франции — Биарриц. В этот раз ведущая остановилась в шикарном отеле, интерьером которого поделилась в соцсетях.


Российская журналистка выбрала номер в Hotel du Palais Biarritz. Она рассказала, что ранее это здание принадлежало возлюбленной Наполеона III. Когда-то французский император подарил дворец своей жене, а сейчас замок переоборудовали в фешенебельную гостиницу.

«Самый красивый отель в Биаррице. И самая классная веранда. Жить здесь тоже приятно, а не только работать. Но сьемки на балконе будут шик! Отель этот — бывший дворец, подаренный Наполеоном своей возлюбленной», — пишет 40-летняя звезда в своем Telegram-канале.

Королевский люкс Royal, где телеведущая отдыхает вместе с сыном Платоном, обходится около 330 тысяч рублей в сутки. Из окна открывается потрясающий вид на океан. А на большой террасе номера уже расположилась съемочная группа.

Собчак заверила подписчиков, она приехала на французский курорт не только лежать на пляже, но и работать. «В Биаррице совместила приятное с полезным: командировку и отдых. Здесь все также ветрено, красиво и «интеллигентно». Очень много пожилых людей», — делится впечатлениями ведущая.

Однако журналистка не стала надолго задерживаться и сообщила в своем блоге, что съемки закончены и пора ехать дальше. Место следующей остановки она не уточнила, но поделилась с подписчиками милыми кадрами. На них она катается на карусели вместе с сыном, ужинает с мужем и прогуливается по особняку.

Ранее Собчак провела отпуск в окружении семьи. На жарком курорте ее сопровождали пятилетний Платон, 47-летний супруг Константин Богомолов и его дочь Аня от Дарьи Мороз. Во время прогулки сын звезды заинтересовался девочкой, отпустил мамину руку и побежал за мимолетным увлечением. Ксения Анатольевна не стала обижаться на ребенка и иронично прокомментировала ситуацию в своем блоге: «Вся судьба матери в этом клипе — все равно убежит к другой».

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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