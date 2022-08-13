Новости Game Pass за 6-13 августа: новинки, много анонсов, перков и интересных материалов
Прошедшая неделя, с 6 по 13 августа, для подписки Game Pass была богата на интересные события. Целый ряд игр заявили к добавлению в подписку, плюс были добавлены некоторые новые игры и появилось несколько интересных новостей и материалов по Game Pass. Обо всем, что произошло с подпиской за неделю, в нашей регулярной сводке.
Новинки в Game Pass
На этой неделе не было сюрпризов, касательно новых игр в Game Pass. Добавили проекты, которые ранее и заявляли к выходу в подписке:
Two Point Campus (Xbox, PC, xCloud)
Cooking Simulator (Xbox, PC, xCloud)
Expeditions: Rome (PC)
Offworld Trading Company (PC)
Отметим, что Two Point Campus получила отличные рецензии от журналистов.
Анонсы для Game Pass
На этой неделе стало известно о 4 играх, которые сразу после релиза будут доступны в подписке Game Pass:
Train Sim World 3 — 6 сентября
Inkulinati — нет даты релиза
Moonscars — 27 сентября
Soccer Story — нет даты релиза
Кроме того, стало известно, что более полудюжины игр издательства No More Robots добавят в Game Pass в день релиза в ближайший год.
Скоро покидают Game Pass
Эти 5 игр покидают подписку Game Pass в начале следующей недели — 15 августа:
Curse of the Dead Gods (Xbox, PC)
Library of Ruina (Xbox, PC)
Boyfriend Dungeon (Xbox, PC)
Train Sim World 2 (Xbox, PC)
Starmancer (PC)
Много новых перков для Game Pass Ultimate
Подписчики Game Pass Ultimate на этой неделе получили возможность забрать большое количество бонусов:
Более 10 бонусов для игр Electronic Arts
Перк для игры Vigor
Перк для игры Black Desert
Перк для игры ANVIL
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