Новости Game Pass за 6-13 августа: новинки, много анонсов, перков и интересных материалов
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Технологии » Новости Game Pass за 6-13 августа: новинки, много анонсов, перков и интересных материалов

Новости Game Pass за 6-13 августа: новинки, много анонсов, перков и интересных материалов

Новости Game Pass за 6-13 августа: новинки, много анонсов, перков и интересных материалов


Прошедшая неделя, с 6 по 13 августа, для подписки Game Pass была богата на интересные события. Целый ряд игр заявили к добавлению в подписку, плюс были добавлены некоторые новые игры и появилось несколько интересных новостей и материалов по Game Pass. Обо всем, что произошло с подпиской за неделю, в нашей регулярной сводке.

Новинки в Game Pass

На этой неделе не было сюрпризов, касательно новых игр в Game Pass. Добавили проекты, которые ранее и заявляли к выходу в подписке:



Two Point Campus (Xbox, PC, xCloud)



Cooking Simulator (Xbox, PC, xCloud)



Expeditions: Rome (PC)



Offworld Trading Company (PC)

Отметим, что Two Point Campus получила отличные рецензии от журналистов.

Анонсы для Game Pass

На этой неделе стало известно о 4 играх, которые сразу после релиза будут доступны в подписке Game Pass:



Train Sim World 3 — 6 сентября



Inkulinati — нет даты релиза



Moonscars — 27 сентября 



Soccer Story — нет даты релиза

Кроме того, стало известно, что более полудюжины игр издательства No More Robots добавят в Game Pass в день релиза в ближайший год.

Скоро покидают Game Pass

Эти 5 игр покидают подписку Game Pass в начале следующей недели — 15 августа:



Curse of the Dead Gods (Xbox, PC)



Library of Ruina (Xbox, PC)



Boyfriend Dungeon (Xbox, PC)



Train Sim World 2 (Xbox, PC)



Starmancer (PC)

Много новых перков для Game Pass Ultimate

Подписчики Game Pass Ultimate на этой неделе получили возможность забрать большое количество бонусов:



Более 10 бонусов для игр Electronic Arts



Перк для игры Vigor



Перк для игры Black Desert



Перк для игры ANVIL

Интересные новости и материалы



Запускать игры Xbox из Game Pass можно будет прямо через поиск Google



2 игры Xbox из Game Pass Ultimate покинут подписку в октябре



Commandos 3 — HD Remaster может выйти в Game Pass в конце августа



Слух: на Quakecon представят переиздание Quake 2 для Xbox, PC и Game Pass



Microsoft утверждает, что «Sony платит, чтобы игры не попадали в Game Pass»



Microsoft заявила, что Sony «не смирилась с необходимость конкурировать с Game Pass»



Похоже, Xbox указал на 3 игры, которые могут появиться в Game Pass в день релиза



Immortality, которая будет в Game Pass в день релиза, получила 10 из 10 от EDGE



У игроков огромный интерес к семейной подписке Game Pass



Это ТОП-10 самых популярных игр из Game Pass прямо сейчас — в России и США



ТОП-5 расслабляющих симуляторов из Game Pass, которые стоит опробовать по подписке
# Технологии Game Pass
По материалам: newxboxone

Последние новости

Бюро технических переводов: основные направления работы и правильный выбор
Бюро технических переводов: основные направления работы и правильный
Мужчина спас верблюда от обезвоживания
Мужчина спас верблюда от обезвоживания
В конце августа в ледовом дворце «Байкал» стартует Кубок России по керлингу
В конце августа в ледовом дворце «Байкал» стартует Кубок России по
Пропавшей без вести Ольге Бузовой быстро нашли замену
Пропавшей без вести Ольге Бузовой быстро нашли замену
Лера Кудрявцева сделала громкое заявление о расставании с мужем
Лера Кудрявцева сделала громкое заявление о расставании с мужем
Никас Сафронов радуется, что закрыли скандальные шоу
Никас Сафронов радуется, что закрыли скандальные шоу
Андрею Макаревичу зарубили гастроли
Андрею Макаревичу зарубили гастроли
Екатерина Скулкина похудела на 20 кг и показала результат
Екатерина Скулкина похудела на 20 кг и показала результат
Вкусный рецепт домашней кабачковой икры, которая будет вкуснее магазинной
Вкусный рецепт домашней кабачковой икры, которая будет вкуснее
Новости Game Pass за 6-13 августа: новинки, много анонсов, перков и интересных материалов
Новости Game Pass за 6-13 августа: новинки, много анонсов, перков и
Женатый участник шоу «Замуж за Бузову» не признает ребенка любовницы
Женатый участник шоу «Замуж за Бузову» не признает ребенка любовницы
Татьяна Навка объяснила, почему Петр Чернышев не выступил на ее шоу
Татьяна Навка объяснила, почему Петр Чернышев не выступил на ее шоу

Топ на сегодня

Эмин Агаларов рассказал об отношениях с дочерью президента
Эмин Агаларов рассказал об отношениях с дочерью президента
Отар Кушанашвили: «Говорят, что Максим Галкин с голоду сдохнет – поверьте, у них с братом все хорошо»
Отар Кушанашвили: «Говорят, что Максим Галкин с голоду сдохнет –
Объясните мне, что это за штука? (13 фото)
Объясните мне, что это за штука? (13 фото)
Губернатор Игорь Кобзев встретился с атаманом Всероссийского казачьего общества
Губернатор Игорь Кобзев встретился с атаманом Всероссийского
499 человек заболело коронавирусом за сутки в Иркутской области
499 человек заболело коронавирусом за сутки в Иркутской области

Еще по теме

Новости Game Pass за 1-6 августа: что добавили, анонсы и какие игры скоро удалят
Новости Game Pass за 2-9 апреля: новые игры, что скоро добавят, новости и другое
Новости Game Pass за 23-30 апреля: новые игры в подписке, анонсы и прочее
Новости Game Pass за 7-14 мая: новые релизы, анонсы и другие события