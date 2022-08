Новости Game Pass за 6-13 августа: новинки, много анонсов, перков и интересных материалов

Вадим Карасев





Прошедшая неделя, с 6 по 13 августа, для подписки Game Pass была богата на интересные события. Целый ряд игр заявили к добавлению в подписку, плюс были добавлены некоторые новые игры и появилось несколько интересных новостей и материалов по Game Pass. Обо всем, что произошло с подпиской за неделю, в нашей регулярной сводке.

Новинки в Game Pass

На этой неделе не было сюрпризов, касательно новых игр в Game Pass. Добавили проекты, которые ранее и заявляли к выходу в подписке:

Two Point Campus (Xbox, PC, xCloud)Cooking Simulator (Xbox, PC, xCloud)Expeditions: Rome (PC)Offworld Trading Company (PC)

Отметим, что Two Point Campus получила отличные рецензии от журналистов.

Анонсы для Game Pass

На этой неделе стало известно о 4 играх, которые сразу после релиза будут доступны в подписке Game Pass:

Train Sim World 3 — 6 сентябряInkulinati — нет даты релизаMoonscars — 27 сентябряSoccer Story — нет даты релиза

Кроме того, стало известно, что более полудюжины игр издательства No More Robots добавят в Game Pass в день релиза в ближайший год.

Скоро покидают Game Pass

Эти 5 игр покидают подписку Game Pass в начале следующей недели — 15 августа:

Много новых перков для Game Pass Ultimate

Curse of the Dead Gods (Xbox, PC)Library of Ruina (Xbox, PC)Boyfriend Dungeon (Xbox, PC)Train Sim World 2 (Xbox, PC)Starmancer (PC)

Подписчики Game Pass Ultimate на этой неделе получили возможность забрать большое количество бонусов:

Интересные новости и материалы

Более 10 бонусов для игр Electronic ArtsПерк для игры VigorПерк для игры Black DesertПерк для игры ANVILЗапускать игры Xbox из Game Pass можно будет прямо через поиск Google2 игры Xbox из Game Pass Ultimate покинут подписку в октябреCommandos 3 — HD Remaster может выйти в Game Pass в конце августаСлух: на Quakecon представят переиздание Quake 2 для Xbox, PC и Game PassMicrosoft утверждает, что «Sony платит, чтобы игры не попадали в Game Pass»Microsoft заявила, что Sony «не смирилась с необходимость конкурировать с Game Pass»Похоже, Xbox указал на 3 игры, которые могут появиться в Game Pass в день релизаImmortality, которая будет в Game Pass в день релиза, получила 10 из 10 от EDGEУ игроков огромный интерес к семейной подписке Game PassЭто ТОП-10 самых популярных игр из Game Pass прямо сейчас — в России и СШАТОП-5 расслабляющих симуляторов из Game Pass, которые стоит опробовать по подписке