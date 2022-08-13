Объясните мне, что это за штука? (13 фото)

Вадим Карасев

А вот и новая серия нашей нерегулярной рубрики "Объясните мне, что это за штука?". Правила вам уже давно хорошо знакомы, так что не будем тратить время на вступление. Давайте посмотрим, что интересного раскопали ребята с просторов Сети.Расширяющееся металлическое кольцо с декоративной крышкой и ручкамиЭто часть винтажной сумочки. Кольцо обшивается тканью, и получается стягивающий механизм для закрытия сумки.Крошечный бакелитовый унитаз с ложкойЭто новомодная емкость для горчицы.Разбираю поддоны. В отверстиях остаются розовые следы от гвоздей. Такая же розовая пыль — на самих гвоздяхНа гвоздях есть виниловое покрытие, которое «тает», когда гвозди забивают в древесину, из-за трения. Эта смазка нужна, чтобы гвозди можно было забивать с помощью пневматического оборудования. Покрытие остывает и лучше закрепляет гвозди в древесине.Что это за хромированная штука возле унитаза и держателя туалетной бумаги?Похоже на подставку для журналов. Литература — важная категория принадлежностей для уборных. По крайней мере так было раньше, до появления смартфонов.На вид метров 12 в длину. Снаружи никаких надписей, и, кажется, внутри ничего нет. Около 7,5 м от земли. Никаких признаков жизни вокруг этой штуки на много километровСкорее всего, это была весовая будка для шахты. Поскольку сооружение находится на территории шахты и для его постройки нужно было оборудование.Что это за полка у меня в стене? Прорезь внизу наводит на мысль, что у нее есть специальное назначениеЭто полка для телефона, вниз клали адресную книгу.Колючие штуки на земле на заправкеЭто для птиц, чтобы они не вили здесь гнезда.Нашел этот предмет в комиссионном магазине. Сделан вроде из чего-то похожего на инструментальную сталь. Есть штамп, на котором можно разобрать слово „мельник“, а дальше непонятноВыглядит как насадка для вырезания больших кругов во времена, когда использовали коловороты вместо дрели.Найдено в лагере 1955 года. Все части из листового металла. Можно крепить к стене. На единственной разборчивой маркировке указан патентНастенное крепление и светоотражатель для масляной лампы.Низко расположенные зеркала с обеих сторон передней части вагона монорельса в аэропорту ХитроуЭти зеркала нужны, чтобы проверять, не остались ли под сиденьями подозрительные, бесхозные или забытые сумки.Промышленная вентиляционная будка посреди паркаПодземный резервуар объемом 80 000 м3. «На территории старой школы Линдберга площадью 24 000 м2 строится подземный резервуар. На нем будет цементное покрытие, над которым обустроят лужайку. Вероятно, она будет служить футбольным полем».Эта деревянная платформа на вершине горы выглядит как трамплин в никуда. Квадрат со стороной около 5 мЭто площадка для запуска дельтапланов. Им нужна лишь небольшая стартовая платформа.Деревянный ящик без крышки со странным узором внутри. Размер примерно 45×76×8 смЭто выглядит как штамп для изготовления формы из песчано-глинистой массы для отливки стальной решетки.