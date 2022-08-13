"Оказалась никому не нужной": критик Соседов об уехавшей из России Пугачевой
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"Оказалась никому не нужной": критик Соседов об уехавшей из России Пугачевой

"Оказалась никому не нужной": критик Соседов об уехавшей из России Пугачевой

В последние дни ходят слухи, что Максим Галкин учит иврит и присматривает школу для детей в Израиле, тогда как Пугачева готовится вернуться в Россию. О Примадонне отечественной эстрады высказался популярный музыкальный критик Сергей Соседов, прокомментировав сплетни.

Сергей Соседов выразил большие сомнения в том, что Алла Пугачева займется концертной деятельностью по возвращении в Москву.


Ее карьера закончилась еще в конце 90-х годов прошлого века. О каком творчестве или возвращении на сцену может идти речь? Да и в Израиле, куда она уехала и где проживает большое количество русскоговорящих, она тоже оказалась никому не нужной.

Музыкальный критик уверен, что супругу Максима Галкина "никто не ждет с распростертыми руками" в России. 

"Что касается ее желания вернуться, я считаю, она вправе это сделать. Россия — это ее родина, она не делала никаких антироссийских заявлений, поэтому ничто не может помешать Пугачевой приехать домой", - заявил Соседов "Вечерней Москве".


Пугачева сбежала из страны от безумного фаната

По словам Сергея Соседова, в одно время Алле Пугачевой угрожал маньяк - звезда даже обратилась в милицию, а затем и вовсе уехала из страны в Болгарию.

Он ей угрожал. Присылал письма. Пугачева обращалась в милицию. Ей рекомендовали даже уехать из страны, что она и сделала. Она в Болгарию уехала.

Соседов раскрыл Teleprogramma.pro, ссылаясь на домработницу Пугачевой, что в одно время на чердаке дома исполнительницы поселился незнакомец. Впоследствии тот обворовал знаменитость, забравшись к ней домой через трубу.

Фанат через трубу спустился в квартиру на шестом этаже. Он был почитателем ее таланта. Украл пасхальные куличи. Женя Болдин не нашел бритвенный станок. Также пропал портативный маленький магнитофон "Сони". Пугачева купила его в зарубежной поездке.
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По материалам: uposters.ru

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