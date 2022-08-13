"Оказалась никому не нужной": критик Соседов об уехавшей из России Пугачевой
В последние дни ходят слухи, что Максим Галкин учит иврит и присматривает школу для детей в Израиле, тогда как Пугачева готовится вернуться в Россию. О Примадонне отечественной эстрады высказался популярный музыкальный критик Сергей Соседов, прокомментировав сплетни.
Сергей Соседов выразил большие сомнения в том, что Алла Пугачева займется концертной деятельностью по возвращении в Москву.
Музыкальный критик уверен, что супругу Максима Галкина "никто не ждет с распростертыми руками" в России.
"Что касается ее желания вернуться, я считаю, она вправе это сделать. Россия — это ее родина, она не делала никаких антироссийских заявлений, поэтому ничто не может помешать Пугачевой приехать домой", - заявил Соседов "Вечерней Москве".
Пугачева сбежала из страны от безумного фаната
По словам Сергея Соседова, в одно время Алле Пугачевой угрожал маньяк - звезда даже обратилась в милицию, а затем и вовсе уехала из страны в Болгарию.
Соседов раскрыл Teleprogramma.pro, ссылаясь на домработницу Пугачевой, что в одно время на чердаке дома исполнительницы поселился незнакомец. Впоследствии тот обворовал знаменитость, забравшись к ней домой через трубу.