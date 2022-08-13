Опасно для жизни: эксперт рассказал, почему запрещено заряжать телефон под подушкой

Класть смартфон под подушку, а тем более заряжать там гаджет может привести к большим неприятностям. Эксперт рассказал, к чему может привести такой поступок и предупредил, что может не только «сгореть» дорогостоящий телефон.

Почему нельзя заряжать телефон под подушкой

Как и любое другое устройство, смартфон продолжает работать и в выключенном состоянии, выделяя тепло. Если вы кладете смартфон под подушку, еще и оставляя его на зарядке, тем самым вы создаете реальный риск того, что смартфон перегреется и может возникнуть возгорание, рассказал агентству «Прайм» старший специалист по тестированию цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.





«При зарядке избыточный ток ограничивает контроллер заряда, отключая подачу питания при достижении 100%. Однако если постоянно оставлять телефон на зарядке продолжительное время, существует риск, что может выйти из строя контроллер заряда, тем самым поступление тока в аккумулятор ничем не будет ограничено», — пояснил Кузьменко.

Если выйдет из строя контроллер заряда, то это может привести к поломке гаджета или вовсе к его возгоранию, добавил он.

Несколько правил зарядки смартфона

Малое время автономной работы смартфона – актуальная проблема современного человека, которому важно всегда оставаться на связи. Из-за этого недостатка гаджетов пользователи вынуждены регулярно нести дополнительные расходы – на приобретение внешних аккумуляторов, на платные услуги зарядки в салонах-магазинах, даже на покупку «вторых» телефонов, способных «подстраховать» основной девайс в случае, если он «сядет».

Однако в том, что гаджет быстро разряжается, как правило, сам пользователь виноват куда больше, чем производитель. Следуя некоторым правилам зарядки смартфона, можно существенно увеличить продолжительность его автономной работы.

Пользователи мобильной техники до сих пор помнят правило из 2000-х: разряди телефон до 0%, затем заряди полностью. Правило это актуально только для никелевых аккумуляторов, которых сейчас не сыщешь «днём с огнём». Большинство смартфонов комплектуется литий-ионными или литий-полимерными аккумуляторами, которые нельзя разряжать до нуля – это наносит им непоправимый вред!

В последние годы от производителей мобильной техники стала поступать информация о том, что для «поддержания» жизни АКБ ее следует держать на уровне от 20 до 80%. Конечно, выходить за эти рамки можно, но в идеале стоит придерживаться рекомендаций. В некоторых современных гаджетах уже на аппаратном уровне реализована функция автоматического прекращения подачи питания при наборе емкости до 80% или же в настройках параметров питания есть соответствующая опция. О таком режиме рассказывали представители компании Asus. Если специальной функции нет, то ничего не мешает установить соответствующий софт из PlayMarket или AppStore, который будет выполнять аналогичную задачу.