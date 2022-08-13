Острый психоз и измены не помеха любви. Артем Алексеев и Галина Безрук отметили шестилетие брака

Долгое время семья Галины Безрук и Артема Алексеева считалась образцовой, пока не стало известно о неверности актера, а также его проблемами с психическим здоровьем. Все это не могло не отразиться на их отношениях. Однако паре удалось прийти к пониманию. На днях артисты отпраздновали годовщину брака.

Прошлый год для звездных супругов был напряженным. В сентябре Галина заявила об изменах мужа. «Последние несколько лет мой любящий муж получает отнюдь не дружескую поддержку у своей старой знакомой, которая недавно была в похожей ситуации (имеется в виду измена — прим. ред.) и на всю страну произносила очень громкие заявления о женской чести и честности, о том, как низко заводить отношения с женатыми мужчинами, мол, она бы на это никогда не пошла! И вся страна ей верила, сочувствовала, публично «порола» ее нерадивого супруга. Господи! Какое тотальное всепоглощающее лицемерие!» — возмущалась Безрук.

Новые переживания звездная чета испытала, когда их дочь Василиса перенесла тяжелую операцию. На фоне этого у Алексеева появились ментальные проблемы. Позже у него диагностировали острый психоз и госпитализировали. Попал он в больницу после того, как в невменяемом состоянии забрал дочь и бродил с ней по ночному городу. Артисту назначили лечение, и теперь, похоже, все напасти отступили.

В памятную дату супруги поделились совместным снимком и подписали его. «Нам 6 лет. 11.08.2016. 6 сезонов захватывающего сериала под названием семья Алексеевых. Что бы ни происходило с нами, какие бы трудности не стояли на нашем пути, мы вместе, мы рядом. Моя Галя. Наша маленькая партнерша — купчиха Васена Алексеева. Люблю и благоДарю. 7 сезон с завтрашнего дня», — отметил Артем.

Галина тоже оставила короткое резюме. «6 лет. Не без приключений, зато не скучно! Люблю тебя, и в горе, и в радости!» — написала Безрук.

Поклонники порадовались за актеров. «Так здорово, что вы преодолели все трудности и ваша семья стала еще крепче!»; «Ура! Мои поздравления. Желаю мира, добра, любви и нежности»; «Будьте счастливы, и еще не один сезон», — поздравляют фолловеры.