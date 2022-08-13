Отделения Российского исторического общества откроются в Запорожской области и Мариуполе
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Отделения Российского исторического общества откроются в Запорожской области и Мариуполе

Отделения Российского исторического общества откроются в Запорожской области и Мариуполе

Президиум Российского исторического общества принял положительное решение о создании своих отделений в Запорожской области и Мариуполе, сообщает официальный сайт РИО.

Инициатива о создании регионального отделения РИО в Запорожской области была озвучена накануне на совещании с участием министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова и председателя правления Российского исторического общества Константина Могилевского, а также представителей образовательных и научных учреждений Крыма и местной научной общественности. В этот же день мариупольские историки предложили создать отделения РИО в Мариуполе.


На сегодня отделения Российского исторического общества действуют в 54 субъектах РФ, а также в Донецкой и Луганской народных республиках.

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По материалам: uposters.ru

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