Отделения Российского исторического общества откроются в Запорожской области и Мариуполе

Вадим Карасев

Президиум Российского исторического общества принял положительное решение о создании своих отделений в Запорожской области и Мариуполе, сообщает официальный сайт РИО.

Инициатива о создании регионального отделения РИО в Запорожской области была озвучена накануне на совещании с участием министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова и председателя правления Российского исторического общества Константина Могилевского, а также представителей образовательных и научных учреждений Крыма и местной научной общественности. В этот же день мариупольские историки предложили создать отделения РИО в Мариуполе.

На сегодня отделения Российского исторического общества действуют в 54 субъектах РФ, а также в Донецкой и Луганской народных республиках.