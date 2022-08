Перезапуск Alone in the Dark официально представили для Xbox Series X | S

Вадим Карасев





Издательство THQ Nordic официально представило перезапуск игры Alone in the Dark. Проект разрабатывается для консолей Xbox Series X | S и Playstation 5, плюс он будет доступен на PC. За разработку отвечает студия Pieces Interactive.

Разработчики называют Alone in the Dark переосмыслением первой части франшизы. В игре главными героями выступят Эдвард Карнби и Эмили Хартвуд, которым предстоит раскрыть страшную тайну об особняке Дерсето. События проекта разворачиваются на готическом юге Америки в 1920-х годах. В игре присутствует нуар с классическими элементами лавкрафтовского ужаса.

Даты релиза у новой версии Alone in the Dark пока нет, но издатель подчеркивает, что проект создается с 2019 года, сейчас игра находится в стадии альфа-тестирования. Ниже можно посмотреть первый трейлер игры.

Watch this video on YouTube