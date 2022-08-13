Питер Шифф снова предсказал падение биткоина к $10 000
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Питер Шифф снова предсказал падение биткоина к $10 000

Питер Шифф снова предсказал падение биткоина к $10 000


Биткоин вряд ли достигнет новых максимумов, а скорее продолжит падение к $10 000 и ниже. Об этом президент Euro Pacific Capital Питер Шифф заявил в интервью Kitco News.


По его словам, текущий рост криптовалютного рынка, включая 70% подорожание Ethereum с начала июля, не является устойчивым. Он назвал его “ралли лохов”.


"Рынок будет падать. Думаю, люди должны воспользоваться ралли, которое есть сейчас, и уйти. Многие еще в прибыли в этих токенах. Кто-то покупал биткоин четыре, пять, шесть лет назад и он в хорошем плюсе. То же самое с Ethereum. Люди должны уйти, потому что иначе рынок заберет эту прибыль", — считает сторонник золота.


Шифф подтвердил свое мнение, что крипторынок находится в пузыре, несмотря на падение цены биткоина примерно на 65% от максимумов. Выиграют те, кто успеет из него выйти, подчеркнул инвестор.


По его словам, падение рынка в этом году стало следствием реализации масштабной схемы Pump & Dump.


"Были знаменитости,  как то спортсмены или актеры, подписавшиеся на продвижение той или иной монеты своим подписчикам в Instagram, например. Это была массивная накачка, но люди ее не замечают", — заявил он.


Напомним, в начале мая Шифф спрогнозировал падение биткоина к $10 000 в случае резкого пробития уровня $30 000.


После провала 11 мая котировок ниже обозначенной отметки он предположил, что цена протестирует $8000.


Цифровое золото торговалось вблизи $30 000 еще около месяца, прежде чем уйти ниже отметки $23 000. На этом фоне Шифф обновил прогноз для дна биткоина, обратив внимание на уровень поддержки на $5000.

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По материалам: ForkLog

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