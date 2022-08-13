Пьяные украинские дипломаты устроили ДТП и полицейскую погоню в Вене
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Пьяные украинские дипломаты устроили ДТП и полицейскую погоню в Вене

Пьяные украинские дипломаты устроили ДТП и полицейскую погоню в Вене

Полиция Вены задержала украинских дипломатов после погони по центру города. Представители посольства ездили в нетрезвом виде и устроили ДТП. Об этом пишет австрийская газета Kronen Zeitung.

Происшествие случилось утром 12 августа. Четверо туристов из ФРГ ездили по центру Вены, их спокойствие нарушил автомобиль украинской дипмиссии, выехавший на встречную полосу и врезавшийся в машину немцев. Заметив прибывшую на место ДТП полицию, водитель украинского транспортного средства уехал с места происшествия. Началась погоня, в результате которой нарушителей удалось настигнуть: правоохранители с пистолетами наготове потребовали от водителя и пассажиров покинуть авто.


Исходя из информации, предоставленной источником газеты, нарушителями правил дорожного движения оказались высокопоставленные дипломаты посольства Украины в Вене. Представители дипмиссии находились в состоянии алкогольного опьянения. В крови водителя прибор обнаружил свыше двух промилле алкоголя. Севший за руль пассажир при этом от медосвидетельствования отказался.

Как ранее писал Ruposters, украинская певица Юлия Думанская рассказала, как весной на Кипре закидала камнями автомобили с российскими флагами. Таким образом Думанская выразила недовольство в связи с большим количеством русскоговорящих на Кипре и толерантным отношением киприотов к гражданам РФ.

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По материалам: uposters.ru

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