По мнению Безуса, Барзиков — «крыса» и лицемер

Вадим Карасев

В очередной раз между участниками Дома 2, которые испытывают сильную ненависть ненависть друг к другу, произошёл конфликт. Безус уверяет, что Иван Барзиков настоящая «крыса» и лицемер. Лицемер — так как мужчина регулярно говорит о собственных несуществующих принципах. А «крысой» Безус его считает из-за старых разногласий между ними.В очередном из выпусков Лёша перебил Кристину Бухынбалтэ. Девушка стала с выгодой для себя искажать факты про одну из участниц Дом-2. В итоге Безус хотел дать слово Владу Дубровскому, так как он мог бы озвучить правду.Перебивать Крис оказалось очень проблематично. Всё привело к тому, что Лёша начал кричать, а Барзиков пытался закрыть ему рот. Естественно, Безус взбесился, начал вспоминать прежние обиды и заявил, что Ваня — крыса. Устроить очередную потасовку им не дал ведущий Лобного — Дава. Однако рассказать правду Дубровскому ведущий тоже не позволил.Однако кое в чем Лёша прав. Ваня уверяет, что не обижает женщин, но это не так. В своё время он сильно обидел Маргариту Куксенко. Не осталась в стороне и Полина Гельцер с Кристиной Бухынбалтэ. Даже Катя Горина попала под раздачу и вместе с ней Милана Вяземских. Он защищает лишь Анну Самонину, а остальным достаётся в зависимости от его настроения. Интересно, кто после всего этого уйдёт на очередном голосовании?