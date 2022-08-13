По мнению Безуса, Барзиков — «крыса» и лицемер
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

По мнению Безуса, Барзиков — «крыса» и лицемер

По мнению Безуса, Барзиков — «крыса» и лицемер
Алексей Безус по старой доброй традиции продолжает вести войну с Иваном Барзиковым. Он считает его лицемером и «крысой»... В очередной раз между участниками Дома 2, которые испытывают сильную ненависть ненависть друг к другу, произошёл конфликт. Безус уверяет, что Иван Барзиков настоящая «крыса» и лицемер. Лицемер — так как мужчина регулярно говорит о собственных несуществующих принципах. А «крысой» Безус его считает из-за старых разногласий между ними.

В очередном из выпусков Лёша перебил Кристину Бухынбалтэ. Девушка стала с выгодой для себя искажать факты про одну из участниц Дом-2. В итоге Безус хотел дать слово Владу Дубровскому, так как он мог бы озвучить правду.

Перебивать Крис оказалось очень проблематично. Всё привело к тому, что Лёша начал кричать, а Барзиков пытался закрыть ему рот. Естественно, Безус взбесился, начал вспоминать прежние обиды и заявил, что Ваня — крыса. Устроить очередную потасовку им не дал ведущий Лобного — Дава. Однако рассказать правду Дубровскому ведущий тоже не позволил.

Однако кое в чем Лёша прав. Ваня уверяет, что не обижает женщин, но это не так. В своё время он сильно обидел Маргариту Куксенко. Не осталась в стороне и Полина Гельцер с Кристиной Бухынбалтэ. Даже Катя Горина попала под раздачу и вместе с ней Милана Вяземских. Он защищает лишь Анну Самонину, а остальным достаётся в зависимости от его настроения. Интересно, кто после всего этого уйдёт на очередном голосовании?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

Последние новости

Убывающая луна с 13 по 26 августа 2022 года: что можно делать и что нельзя
Убывающая луна с 13 по 26 августа 2022 года: что можно делать и что
По мнению Безуса, Барзиков — «крыса» и лицемер
По мнению Безуса, Барзиков — «крыса» и лицемер
Татьяна Навка рассказала, почему муж Заворотнюк впервые не поехал на гастроли
Татьяна Навка рассказала, почему муж Заворотнюк впервые не поехал на
Валерий Леонтьев может остаться за границей навсегда
Валерий Леонтьев может остаться за границей навсегда
Кушанашвили рассказал о голодной смерти Максима Галкина
Кушанашвили рассказал о голодной смерти Максима Галкина
Победитель "Лидеров России" предложил разработать мастер-классы по финграмотности для детей Донбасса
Победитель "Лидеров России" предложил разработать
Бузова пропала после вылета в горы
Бузова пропала после вылета в горы
Фотографии из серии "Что здесь происходит?" (15 фото)
Фотографии из серии "Что здесь происходит?" (15 фото)
Магазинный кетчуп своими руками: как приготовить вкусный домашний соус
Магазинный кетчуп своими руками: как приготовить вкусный домашний соус
Перезапуск Alone in the Dark официально представили для Xbox Series X | S
Перезапуск Alone in the Dark официально представили для Xbox Series X
Ивано-Матренинская больница будет сотрудничать с Центром трансплантологии имени В.И. Шумакова
Ивано-Матренинская больница будет сотрудничать с Центром
Сотрудников «Известий» отпустили из полиции в Эстонии
Сотрудников «Известий» отпустили из полиции в Эстонии

Топ на сегодня

Небензя назвал последствие ухода российских военных с ЗАЭС
Небензя назвал последствие ухода российских военных с ЗАЭС
Сколько стоит новая квартира Курбана Омарова, бывшего супруга Бородиной: оценки экспертов
Сколько стоит новая квартира Курбана Омарова, бывшего супруга
JPMorgan: The Merge станет ударом для Ethereum-майнеров
JPMorgan: The Merge станет ударом для Ethereum-майнеров
Где можно оперпативно получить консультацию специалиста
Где можно оперпативно получить консультацию специалиста
IT-специалист развеял популярный миф о банковских картах
IT-специалист развеял популярный миф о банковских картах

Еще по теме

Барзикова поддерживают фанаты Бухынбалтэ, а Безуса — участники Дом-2
Почему Адеев грозит Ивану Барзикову полицией
Авдеев со своей пассии заселился в комнату Безуса
Леша Безус отказался от самоудовлетворения и увлекся индийскими практиками