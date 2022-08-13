Победитель "Лидеров России" предложил разработать мастер-классы по финграмотности для детей Донбасса

Вадим Карасев

Победитель конкурса "Лидеры России" президентской платформы "Россия – страна возможностей", член клуба Лидеров России "Эльбрус", Олег Калинский предложил разработать курсы по финансовой грамотности и профориентации для ребят из Донецкой и Луганской народных республик.

Инициативу поддержали волонтеры Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ.

"Благодаря замечательным волонтерам, работающим в Луганской народной республике, я провёл мастер-класс клуба Лидеров России "Эльбрус" по финансовой грамотности для ребят из луганского детского дома. На мастер-классе было около 25 ребят. <…> И они очень позитивные, несмотря на то, что им пришлось пережить. Считаю, что было бы полезно разработать специальные курсы по финансовой грамотности, построению карьеры, развитию своих навыков и талантов для детей, у которых как такового детства не было из-за событий на Украине. Уже сегодня эти ребята возвращаются к мирной жизни, и их ждут новые возможности", – рассказал Калинский.

В рамках проекта "Академия лидерства" члены клуба Лидеров России "Эльбрус" и участники сообщества конкурса "Лидеры России" проводят социально-образовательные мастер-классы для школьников и студентов. За три года более 900 лидеров провели свыше 1200 мастер-классов для 70 тысяч ребят из 61 региона России.

По мнению куратора гуманитарной миссии #МЫВМЕСТЕ на Донбассе Кристины Избицкой, инициатива своевременна и очень полезна.

"Особенность детей, растущих в детских домах – "стайность" и непонимание собственного "я", "на что я способен", "чего я хочу как личность". Таким образом, появляется запрос на самоидентификацию через лидерство, целеполагание и социальное проектирование. Многие ребята не умеют элементарно распоряжаться деньгами, поэтому после выхода из детского дома тратят их в первый день, либо становятся жертвами обмана. Что касается выбора профессий, то для таких ребят нужны личные примеры спикеров – они крайне тонко чувствуют разницу между искренностью и прописными истинами. Почему, например, лекция Олега Калинского по финансовой грамотности прошла на "ура"? Он приводил много живых, своих примеров, говорил с аудиторией на одном языке", – поделилась Избицкая.

Она отметила, что в коммуникации с ребятами очень важно учитывать склонность к "стайности", не сравнивать их ни с кем, делать акцент на их таланте и возможностях, говорить, как с равными, не абстрактно, а про перспективы в радиусе от года до пяти лет. По мнению Избицкой, предложенные специальные курсы для ребят из Донбасса могут помочь детям как во время пребывания в детских домах, так и после выхода из них.

"Они смогут понять себя, получить навыки, благодаря которым будут грамотно распоряжаться заработанными деньгами и социальными выплатами", - отметила Избицкая.