Политолог заявил о «неизлечимой болезни» США

Вадим Карасев

Американский политолог Ульман заявил, что США поражены неизлечимой «исторической амнезией»

Политолог Харлан Ульман заявил, что США страдают от неизлечимой болезни — «исторической амнезии». Ее причиной эксперт назвал «ген глупости» в стратегической и политической ДНК государства, написал он в статье для издания The Hill.

«Какими бы смертоносными ни были пандемии, случай "исторической амнезии" у Америки может оказаться гораздо более тяжелым недугом. Судя по ходу нашей истории, это заболевание может быть неизлечимо. Оно до сих пор очень заразно и передается из поколения в поколение американцев», — подчеркнул специалист.

