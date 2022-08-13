Политолог заявил о «неизлечимой болезни» США
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Политолог заявил о «неизлечимой болезни» США

Политолог заявил о «неизлечимой болезни» СШААмериканский политолог Ульман заявил, что США поражены неизлечимой «исторической амнезией»

Политолог Харлан Ульман заявил, что США страдают от неизлечимой болезни — «исторической амнезии». Ее причиной эксперт назвал «ген глупости» в стратегической и политической ДНК государства, написал он в статье для издания The Hill.

«Какими бы смертоносными ни были пандемии, случай "исторической амнезии" у Америки может оказаться гораздо более тяжелым недугом. Судя по ходу нашей истории, это заболевание может быть неизлечимо. Оно до сих пор очень заразно и передается из поколения в поколение американцев», — подчеркнул специалист.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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