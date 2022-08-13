Применение гофротары. Основные особенности такого материала
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Применение гофротары. Основные особенности такого материала


Под гофротарой понимается особый вид упаковочного материала. Для его изготовления применяют гофрированный картон. Чаще всего такую тару производят в форме коробок. Этот вид упаковки можно приобрести как офлайн, так и в Интернете. Например, в компании Юни-Пак на сайте uny-pak.ru. Фирма производит не только продажу готовой продукции, но и может изготовить коробки по индивидуальному заказу.

Применение гофротары. Основные особенности такого материала

Для чего необходимы горфокороба

Коробки, изготовленные из гофрокартона, считаются надежным вариантом для упаковки товаров любого типа. Структура такого материала является многослойной, что позволяет защитить товар, находящийся в коробке от внешних воздействий в процессе транспортировки и хранения.

Гофротара активно используется в различных торговых точках, на производстве, а также на бытовом уровне. Она полностью универсальна.

Упаковка из картона может использоваться для:

  • Пищевых продуктов;
  • Бытовой химии;
  • Косметики;
  • Медицинских препаратов;
  • Канцтоваров.

Также такие короба допустимо применять в качестве подарочной упаковки. В этом случае картон используют с рисунком или с надписями. Этот материал прекрасно впитывает в себя красящие вещества, краска останется яркой довольно долгое время. Благодаря внешнему слою из особого типа картона, на такую тару можно наносить изображения посредством любого вида печати.

Именно в такие коробки на любом производстве упаковывают партии продукции.

Если гофрокартон не используется, его можно хранить в сложенном виде. Это позволит существенно экономить место в складском помещении.

Преимущества использования такой упаковки

К основным достоинствам такого рода коробок относят в первую очередь их небольшой вес. Сложенную тару очень легко транспортировать из одного пункта в другой, много места она не занимает. Хранить ее в таком виде можно в любом складском помещении.

Разновидностей гофрированного картона несколько. Они отличаются друг от друга толщиной и количеством слоев. Чем больше слоев, тем надежнее защита. Максимальное количество слоев у такой тары – семь.

Самое главное – подобрать нужную марку тары для тех или иных товаров. Например, если качественно упаковать в нее пищевые продукты, они смогут не испортиться определенное время. Также гофротара способна защитить товар от проникновения ярких солнечных лучей, влаги. Хорошо упакованный товар не будет бояться даже сильных механических воздействий.

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