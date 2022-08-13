Пропавшей без вести Ольге Бузовой быстро нашли замену

Певица Ольга Бузова исчезла в горах Сочи. Продюсер пропавшей из сети Ольги Бузовой успокоил переполошившихся подписчиков, потерявших с ней связь. Он сообщил, что тоже не может с ней связаться, но считает, что повода для паники нет. В мире шоу бизнеса ничего не изменится, если даже мы больше никогда не услышим непревзойденного вокала питомицы «Дома-2». «Если она потеряется в Сочи окончательно, то это не большая проблема, так как Бузову спокойно можно заменить на сцене, например, певицей МакSим. И охваты у них примерно одинаковые. Тем более что новые ремиксы певицы МакSим достаточно хорошо заходят в TikTok», — достаточно цинично ответил Павел Рудченко, которого процитировала Teleprogramma.pro.Напомним, последнее сообщение Бузова оставила перед взлетом на вертолете. Выглядела счастливой, сообщала, что отдала всю себя и теперь направляется на подзарядку в дикие места. «Алло, я больше недоступна. Столько всего произошло за последнее время: встреч, событий… Я так много себя всем отдала, поэтому надо наполниться новыми эмоциями! Я отправлюсь в поход в горы — туда, куда ещё не ступала нога человека. Неизведанные тропы и новые маршруты — буду всё вам показывать», — обещала она в своем последнем привете.