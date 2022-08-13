Разрешают ли православные традиции играть свадьбу в Успенский пост в августе 2022 года

Успенский пост, как и другие, имеет строгие запреты на проведение гуляний и веселье. Ограничения касаются и свадеб, если кто-то хочет сыграть ее в период с 14 по 28 августа 2022 года. Но возможность расписаться в этом месяце у влюбленных все-таки есть, если ее провести с соблюдением церковных требований.

Можно ли играть свадьбу в Успенский пост

В августе состоится еще один продолжительный пост – Успенский, который длится с 14 по 28 августа. Его дата неизменна, потому что он проводится в преддверии наступления Успения Богородицы. По значимости его можно приравнять к Великому посту, поэтому и требования к нему строгие. Небольшое попустительство разрешается только 19 августа, в день Преображения Господня.





Играть свадьбу в августе на Успенский пост не рекомендуется православным людям, которые строго придерживаются выполнения всех правил. В пост нужно не только ограничить себя в еде. В первую очередь – это подготовка духовная, к празднику, которому он приурочен. В это время считается, что мать Иисуса находилась уже при смерти, и проводила все время в молитвах. Поэтому негоже веселиться, и заниматься чревоугодием в такие дни.

В старые времена люди на период Успенского поста отказывались от проведения карнавалов, показательных выступлений и игрищ. Для православного человека свадьба – это венчание в церкви, которую она не совершает в Успенский пост. Поэтому если соблюдать все правила, то играть свадьбу в августе лучше в другое время.

Когда можно играть свадьбу в августе





На последний месяц лета приходится самое большое количество свадеб. Поэтому молодых людей волнует вопрос – на какой день ее запланировать, чтобы союз был крепким, и не нарушить православные законы.

Из-за того, что Успенский пост проводится по строгим правилам, играть свадьбу все же лучше до его начала, или по окончанию. У людей остается практически половина августа, чтобы провести венчание, и сыграть свадьбу. Но это касается тех людей, которые поддерживают православные традиции.

Если человек не верующий, то он может ее запланировать на любой день августа. Только в таком случае нужно учитывать, чтобы гостям тоже было комфортно, если среди них окажутся глубоко верующие люди.

Церковь не запрещает категорически расписываться в дни Успенского поста. Пара может сходить в ЗАГС, и закрепить свой союз, а играть свадьбу и венчание можно перенести на время окончания поста. Для тех, кто планирует небольшое застолье в Успенский пост, нужно все-таки помнить, что разрешаются только постные блюда.





По старым народным традициям, молодые никогда не планировали играть свадьбу в Успенский пост. Существовало верованье, что брак долго не просуществует, и быстро пара разойдется.