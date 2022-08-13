Ремейк первой Gothic для Xbox Series X | S сравнили с оригиналом

Вадим Карасев





Издательство THQ Nordic вчера представило ремейк первой Gothic. В рамках демонстрации был показан трейлер, в нем продемонстрировали Старую Шахту, которой управляют Рудные Бароны. В шахте игроков ждут различные опасности — от обвалов до монстров.

Поклонники Gothic уже успели провести сравнение нового трейлера ремейка с оригинальной локацией. Ниже можно посмотреть, насколько сильно был обновлен графически проект 2001 года.

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Напомним, что создатели ремейка Gothic обещают обновить игру не только графически, но и переработать некоторые механики. Проект пока не имеет даты релиза, но уже известен список целевых платформ: Xbox Series X | S, Playstation 5 им PC.