Ремейк первой Gothic официально анонсировали для Xbox Series X | S
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Ремейк первой Gothic официально анонсировали для Xbox Series X | S

Ремейк первой Gothic официально анонсировали для Xbox Series X | S


Студия Alkimia Interactive и издательство THQ Nordic анонсировали ремейк первой части Gothic — культовой ролевой игры, которая была выпущена в 2001 году на PC. В отличие от оригинального проекта, ремейк Gothic выйдет не только на компьютерах, его релиз также планируется на Xbox Series X | S и Playstation 5.

В дебютном трейлере ремейка Gothic зрителю предлагается спуститься в глубины Старой шахты, где во тьме скрываются опасности.


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Даты релиза у ремейка Gothic пока нет, как и нет информации о стадии разработки.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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