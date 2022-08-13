Россиян предупредили об опасности сочетания COVID-19 с другими инфекциями
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Россиян предупредили об опасности сочетания COVID-19 с другими инфекциями

Россиян предупредили об опасности сочетания COVID-19 с другими инфекциямиИнфекционист Малинникова заявила об опасности сочетания COVID-19 с гриппом и аденовирусом

Заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова заявила, что сейчас медики беспокоятся не о росте заболеваемости коронавирусом, а о возможном сочетании инфекции с другими, сообщает РИА Новости.

Эксперт предупредила россиян об опасности сочетания COVID-19 с другими инфекциями и подчеркнула, что ключевым способом профилактики этих заболеваний является вакцинация. Бустерные прививки от коронавируса приводят к «очень хорошим результатам», позволяя легче переносить болезнь и не заражаться.

«Сегодня важно для здравоохранения не то, что растет заболеваемость коронавирусной инфекцией, а то, что могут быть микст-инфекции — сочетание коронавируса и гриппа, аденовируса и коронавирусной инфекции», — подчеркнула инфекционист.

По словам Малинниковой, специалисты еще в мае прогнозировали рост заболеваемости коронавирусом. Сейчас инфекция мутирует практически каждый день, однако болезнь, в основном, протекает в легкой форме.

Ранее в центре Гамалеи раскрыли подробности о новой вакцине от дельты и омикрона. В основу препарата легла платформа, которая присутствует у прививки «Спутник V». Название сохранится — изменится только антигенный состав.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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