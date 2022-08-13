Саудовских курсантов исключили из британской военной академии за роскошь

Вадим Карасев

Британская военная академия исключила саудовских курсантов за роскошный образ жизни

Королевская военная академия Великобритании в Сандхерсте отчислила семерых курсантов из Садовской Аравии за роскошный образ жизни, который они вели во время обучения. Об этом сообщил британский интернет-портал DailyMail.

Как уточняется, принадлежащие к саудовским королевским студенты дарили дорогие подарки своим инструкторам: автомобили BMW и Mercedes, часы Rolex и путешествия на элитные курорты. Отчисление произвел генерал-майор Дункан Кэппс, инструкторы, принимавшие подарки, получили дисциплинарные взыскания.

Ранее обозреватель The Telegraph Джереми Уорнер написал, что Саудовская Аравия мешает западным странам «задушить» Россию санкциями. По его словам, энергетическое эмбарго является сложным, экономически болезненным и дипломатически трудным шагом даже для Великобритании, которая не так сильно, как остальные государства, зависит от импорта из РФ.