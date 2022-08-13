Семейство Бекхэм, Софи Тернер и Джо Джонас посетили открытие ресторана в Майами

Вадим Карасев

В Майами 11 августа состоялось открытие ресторана Gekko, которым владеют Дэвид Грутман и рэпер Бэд Банни. Вечеринку посетили многие звезды, включая Викторию и Дэвида Бекхэм с детьми Ромео, Харпер и Крузом, а также Софи Тернер и ее мужа Джо Джонаса.

Виктория Бекхэм появилась на мероприятии в элегантном черном платье Saint Laurent, ее образ дополнили синие туфли-лодочки. На Дэвиде был костюм и сумка через плечо Prada.





Изабела Грутман и Виктория БекхэмВиктория и Дэвид Бекхэм с детьми Ромео, Харпер и КрузомДжо Джонас, Бэд Банни, Дэвид Грутман и Софи ТернерДэвид и Виктория Бекхэм, Изабела Грутман, Софи Тернер и Джо ДжонасХарпер Бекхэм, Бэд Банни, Дэвид БекхэмДэвид и Изабела Грутман, Виктория и Дэвид Бекхэм

Среди гостей также были замечены Тимбалэнд, DJ Khaled, кинорежиссер Майкл Бэй и другие медиаперсоны.

Ольга Петелина