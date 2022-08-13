Школы Иркутской области примут более 30 учеников с Украины, ЛНР и ДНР

Более 30 школьников прибыли в Иркутскую области с семьями с Украины, а также из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). 13 детей уже определены в местные школы. Об этом сообщил ТАСС министр образования региона Максим Парфенов.

«В Иркутской области в настоящее время проживают у родственников семьи из Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, в которых 45 детей, в том числе 31 школьник. По данным на 1 августа, в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутске, Братске, Саянске, Шелеховском районе обучаются 13 человек в возрасте от семи до 18 лет. Работа с семьями по приему детей в общеобразовательные организации региона продолжается», — отметил он. По словам министра, детей обеспечивают учебниками и учебными пособиями.

Максим Парфенов также сообщил, что в школы трех районов области — Куйтунского, Нижнеилимского и Тайшетского — трудоустроены четыре учителя, которые приехали с Украины, из ДНР и ЛНР. Среди них педагог начальных классов, преподаватели иностранного языка и технологии, педагог-психолог.