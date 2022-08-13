Снявшая лифчик Регина Тодоренко потрясла торчащими сосками перед трехлетним сыном
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Снявшая лифчик Регина Тодоренко потрясла торчащими сосками перед трехлетним сыном

Снявшая лифчик Регина Тодоренко потрясла торчащими сосками перед трехлетним сыном

32-летняя Регина Тодоренко недавно наконец стала мамой во второй раз, в минувшем июле родив сына. Телеведущая решила дать ему необычное имя - Мир. А накануне звезда "Орла и Решки" выложила в соцсетях видео, сделанное незадолго до появления мальчика на свет.

На черно-белых кадрах Регина Тодоренко зажигательно танцует под песню своего супруга Влада Топалова "Там, где ты". Знаменитость при этом надела на свою голую грудь майку, из-под которой торчали ее набухшие соски.


Все это телеведущая проделала с беременным животом, совершенно не стесняясь своего старшего сына Мишу, который играл рядом с ней.

"Когда Владислав Михайлович приехал, я подготовила для него танец", - подписала ролик Регина Тодоренко, явно имея в виду своего супруга Влада Топалова.


Психолог осудила Тодоренко за роды глазах у маленького сына

Психолог Ирена Сирма рассказала "Пятому каналу" о рисках, которым Регина Тодоренко подвергла страршего сына.

У ребенка в три с половиной года еще не сформирован психический аппарат, и он не может принять и переварить то, что связано с болью. <...> Он не может помочь маме в тот момент, когда ей плохо и больно, он это видит. Обмануть ребенка невозможно. <...> Он чувствует страх и бессилие, а что еще он может чувствовать? Для ребенка это очень травматично.

По мнению специалиста, с возрастом Миша может вступать в зависимые отношения, либо вообще избегать какой-либо эмоциональной близости. Также вероятно, что он не пожелает заводить собственных детей, считает эксперт.


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По материалам: uposters.ru

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