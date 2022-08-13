Сотрудников «Известий» отпустили из полиции в Эстонии

Вадим Карасев

Сотрудников «Известий» отпустили из полицейского участка в Эстонии

Сотрудников «Известий» Ксению Солдатову и Дмитрия Тимофеева отпустили из участка полиции в эстонском городе Йыхви. Об этом сообщило издание.

Другие подробности не сообщаются.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на задержание журналистов «Известий» в Эстонии. По ее словам, российское посольство в Эстонии держит на контроле ситуацию с задержанными журналистами и предпринимает все необходимое для содействия им.

12 августа корреспондент Ксения Солдатова и оператор Дмитрий Тимофеев ехали в поезде из Нарвы в Таллин. К ним подошли сотрудники полиции и показали корреспонденту фотографию, на котором она снимает танк. По данным издания, съемочную группу отвезли в отдел полиции. В чем их обвиняют — неизвестно.