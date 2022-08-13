Стало известно о ранении подростка в соседнем с Украиной регионе России

Вадим Карасев

Глава Белгородской области Гладков сообщил о ранении подростка из-за боеприпаса

В Белгородской области подросток пострадал при попытке разобрать боеприпас, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в поселке Красный Октябрь Белгородского района. «Мальчик получил травму, пытаясь разобрать боеприпас. В итоге сильно повреждено лицо, глаз, потеряна кисть руки. Состояние мальчика тяжелое, он в реанимации», — уточнил глава региона.

Губернатор призвал не брать в руки опасные предметы. «Пожалуйста, объясните детям, что не стоит приближаться к военной технике или к расположению воинских частей», — обратился он к местным жителям.

11 августа стало известно, что жительница соседнего с Украиной региона России обратилась к властям с просьбой провести ремонт в ее доме, который был поврежден в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). В регионе планировали снести 24 дома, пострадавших из-за взрыва в Белгороде 3 июля.

26 апреля Гладков заявил об обстреле украинскими военными приграничного села Головчино. При обстреле ВСУ 19 апреля были ранены три человека.