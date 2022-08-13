Стало известно о состоянии госпитализированной звезды «Тихого Дона»
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Стало известно о состоянии госпитализированной звезды «Тихого Дона»

Стало известно о состоянии госпитализированной звезды «Тихого Дона»Валерий Леонтьев сообщил, что состояние госпитализированной Хитяевой удовлетворительное

Бывший супруг народной артистки РСФСР Людмилы Хитяевой Валерий Леонтьев рассказал, что госпитализированная в НИИ имени Склифосовского актриса находится в удовлетворительном состоянии. Об этом стало известно ТАСС.

«Вроде обошлось, синяк, сильно разбила лицо. Она там не хочет оставаться», — добавил Леонтьев.

В окружении Хитяевой отметили, что звезда «Тихого Дона» получила травму дома, случайно споткнувшись.

О том, что артистка попала в больницу, сообщалось ранее в субботу, 13 августа. Осведомленный источник РЕН ТВ заявил, что она упала и ударилась головой у себя дома в центре столицы.

91-летняя Людмила Хитяева известна по таким фильмам, как «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Поднятая целина», «Стряпуха», «Финист — Ясный сокол» и «Шла собака по роялю».

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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