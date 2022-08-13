Стас Пьеха рассказал, как сын отнесся к его разводу
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Стас Пьеха рассказал, как сын отнесся к его разводу

Стас Пьеха рассказал, как сын отнесся к его разводу
Певец Стас Пьеха поделился подробностями своего развода. Артист расстался с мамой своего сына Натальей Горчаковой в 2015 году, но остался с ней в хороших отношениях, помогает ей заботиться о Пете. Ребенок пока не спрашивает, почему папа с мамой не живут вместе. Сейчас звездный наследник проживает с мамой в Ленинградской области, а вот Стас большую часть времени проводит в Москве. «Учитывая, что он сын артиста, который постоянно уезжает на гастроли и съемки, мы не виделись бы каждый день, даже живя вместе. Формат отношений «на связи с папой» был бы в любом случае», — объясняет свое решение Пьеха. Он считает себя хорошим отцом, который проявляет максимальную заботу о ребенке — помогает финансово и постоянно общается с ним по видеосвязи, интересуясь успехами и победами. А вот почему мама с папой не живут вместе, Петя еще не спрашивал. Скорее всего, он видит, как родители мило общаются друг с другом, поэтому пока не до конца понимает всех тонкостей их отношений.
«С мамой Пети мы сохранились теплые родственные отношения. В подробности расставания с мамой я не вдавался, сын вырастет, начнет задавать вопросы, и мы поговорим с ним на эту тему по-мужски», — решил певец. Конечно, из-за плотного гастрольного графика ему хочется, чтобы времени на сына оставалось больше, но пока это лишь мечты. Хотя, как только он бывает в Петербурге, то приезжает к нему в гости. «Конечно, хочется видеться чаще. При любой возможности стараюсь навестить сына», — говорит артист. Недавно мальчик попал в больницу с небольшой травмой, но проявил стойкий характер и показал себя настоящим молодцом. «Переносит очень достойно, практически не жаловался. Он, скорее, скучал по привычной жизни и страдал от временных ограничений, связанных с госпитализацией», — сказал Пьеха «Теленеделн звезд».
# Шоу-бизнес Пьеха Стас
По материалам: z-aya

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