Татьяна Навка объяснила, почему Петр Чернышев не выступил на ее шоу
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Татьяна Навка объяснила, почему Петр Чернышев не выступил на ее шоу

Татьяна Навка объяснила, почему Петр Чернышев не выступил на ее шоу

После того, как стало известно о тяжелом недуге Анастасии Заворотнюк, ее супруг, фигурист Петр Чернышев, стал реже появляться на публике. А в последнее время он и вовсе пропал. На недавнем ледовом шоу «Лебединое озеро» вместо привычной пары Навки и Чернышева выступили молодые артисты Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Отсутствие Петра породило волну слухов об ухудшении состояния здоровья Анастасии Заворотнюк.


Продюсер шоу Татьяна Навка поспешила объяснить ситуацию. По ее словам, отсутствие Чернышева никак не связано со здоровьем его супруги. Татьяна утверждает, что фигурист в данный момент занят подготовкой к другим проектам. На выступление в «Лебедином озере» у него просто не осталось времени.

«Петр занимается проектами в Москве, создает шоу, у нас все распределено, каждый занят своим делом. Но на Новый год, конечно, зрители могут ждать в Москве Петра и меня», – сообщает Навка.


Напомним, что ради оплаты лечения своей супруги Петр Чернышев работает на износ. Так, в декабре 2021 года стало известно, что только за два дня зимних выступлений фигурист заработал 3 млн. рублей. Такие темпы отразились и на внешнем виде Петра: пользователи сети неоднократно отмечали, что фигурист выглядит сильно уставшим и подавленным. Вероятно, постоянный стресс, отсутствие прогресса в лечении супруги и высокая загруженность очень сильно отражаются на состоянии Петра.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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