Татьяна Навка рассказала, почему муж Заворотнюк впервые не поехал на гастроли

Фигуристка Татьяна Навка прояснила ситуацию с отсутствием Петра Чернышева на летних гастролях в Сочи. В начале августа в Сочи с успехом прошло ледовое шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро». Красивая история любви, потрясающие костюмы, профессиональные фигуристы… Но почему исполнители главных ролей не те? Несколько сезонов подряд ими были Навка и Чернышев, а теперь — Виктория Синицина и Никита Кацалапов. В этом году Татьяна вышла лишь в финале на общий поклон, а Петр не появился вообще. Татьяна Навка пояснила, что отсутствие Петра в шоу никак не связано с состоянием здоровья «прекрасной няни». Навка отметила, что довольна работой Синициной и Кацалапова, которые заменили ее и Петра. «Я рада, что могу передать свои главные роли в руки этих невероятно талантливых олимпийских чемпионов», — призналась Татьяна.Петр Чернышев в этом году впервые за последние несколько лет отказался от летних выступлений в ледовых шоу Татьяны Навки. Внезапная «пропажа» фигуриста породила много слухов об ухудшении состояния его тяжелобольной жены Анастасии Заворотнюк. Говорили, что борющейся с онкологией актрисе перестали помогать препараты и члены семьи боятся надолго оставлять её без присмотра. Это якобы стало основной причиной, по которой Чернышев не захотел приезжать в Сочи. Татьяна Навка, впрочем, озвучила свою версию «исчезновения» Чернышева. Она сообщила, что спортсмен всего лишь занят работой над другими проектами. Муж Заворотнюк взялся за создание роликового шоу, премьера которого состоится уже совсем скоро. На лед он, как обещает Навка, вернется ближе к Новому году.«Петр занимается проектами в Москве. У него там работа. Он создает роликовое шоу, которое у нас будет сейчас с конца августа. У нас все распределено. Каждый занят своим делом», — цитирует Навку Blitz.centr. Напомним, что родные Заворотнюк не делятся никакими новостями о её лечении. Дочь актрисы Анна называет свою мать «бойцом» и верит, что она обязательно справится со смертельным недугом, однако отвечать на вопросы о её состоянии отказывается.