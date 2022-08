THQ Nordic анонсировала разработку новой игры по South Park

Вадим Карасев





Издательство THQ Nordic провело собственную игровую презентацию, где представило немало интересных проектов, среди которых перезапуск Alone in the Dark, ремейк первой Gothic, аркадная гонка в открытом мире Wreckreation и целый ряд других игр.

В самом конце игрового шоу THQ Nordic Digital Showcase 2022 издательство представило тизер новой игры по вселенной South Park, которая находится в разработке. В конце презентации появился текст, что сейчас у THQ Nordic в разработке 43 игры, среди которых 26 пока не были анонсированы.





Потом число «26» было вычеркнуто, а на экране появился логотип South Park Digital Studios с голосом Рэнди Марша из Южного Парка, который кричит “Hot hot hot hot!”.





Далее вновь появилась надпись про количество игр в разработке, но теперь 26 игр сменились на 25 игр.





Никаких других подробностей про новую игру по South Park не сообщили.