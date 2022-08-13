Turbo Golf Racing из Game Pass получает крупное обновление и «дорожную карту»

Вадим Карасев





На прошлой неделе в рамках раннего доступа состоялся релиз игры Turbo Golf Racing на Xbox и PC, плюс в подписке Game Pass. Проект неплохо был встречен игроками, но многие жаловались на малое количество контента в игре на старте. Вышло обновление, которое добавило в Turbo Golf Racing нового контента.

Разработчики Turbo Golf Racing выпустили первый крупный апдейт, который добавляет в игру:

6 новых уровней: Ракетная рампа, змея, бункерные шары, двойной маршрут, неоновая гоночная трасса и прогулка по лесу.1 новый автомобиль: Грузовик с мороженым Whippy.Новые силовые ядра (одно активное и одно пассивное).Новую косметику.Новые смайлики.

Кроме того, разработчики представили дорожную карту с планами по развитию Turbo Golf Racing. Пока планы не имеют дат реализации, но уже заявлено, что игра получит: больше уровней, новый биом, кроссплатформенные группы, частные лобби, улучшенную систему квестов, рейтинговый режим, новые игровые режимы, внутриигровую статистику и многое другое.



