Turbo Golf Racing из Game Pass получает крупное обновление и «дорожную карту»
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Turbo Golf Racing из Game Pass получает крупное обновление и «дорожную карту»

Turbo Golf Racing из Game Pass получает крупное обновление и «дорожную карту»


На прошлой неделе в рамках раннего доступа состоялся релиз игры Turbo Golf Racing на Xbox и PC, плюс в подписке Game Pass. Проект неплохо был встречен игроками, но многие жаловались на малое количество контента в игре на старте. Вышло обновление, которое добавило в Turbo Golf Racing нового контента.

Разработчики Turbo Golf Racing выпустили первый крупный апдейт, который добавляет в игру:



6 новых уровней: Ракетная рампа, змея, бункерные шары, двойной маршрут, неоновая гоночная трасса и прогулка по лесу.



1 новый автомобиль: Грузовик с мороженым Whippy.



Новые силовые ядра (одно активное и одно пассивное).



Новую косметику.



Новые смайлики.

Кроме того, разработчики представили дорожную карту с планами по развитию Turbo Golf Racing. Пока планы не имеют дат реализации, но уже заявлено, что игра получит: больше уровней, новый биом, кроссплатформенные группы, частные лобби, улучшенную систему квестов, рейтинговый режим, новые игровые режимы, внутриигровую статистику и многое другое.


# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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