Убывающая луна с 13 по 26 августа 2022 года: что можно делать и что нельзя

Вадим Карасев

Убывающая Луна — это время, когда ночное светило преимущественно отдает нам свою энергетику, но делает оно это всегда по-разному. Астрологи рассказали о том, каким будет период с 13 по 26 августа.

Луна сильно влияет на состояние людей. Это не просто догадки, а доказанный факт, с которым нужно считаться. В этот раз убывающая Луна будет очень сильной.

Что можно делать на убывающей Луне в августе

Можно заниматься творческой работой. Креативность людей вырастет, особенно в самом начале убывания Луны, ведь в первые два дня Луна будет пребывать в Знаке Рыб. Получается, что весь этап убывания в августе пройдет под эгидой этой созидательной энергии. Если ваша работа не связана никоим образом с творчеством и креативом, то попробуйте реализовать себя в каких-то увлечениях, требующих такого подхода.

Совершать дорогостоящие покупки. Это будет великолепное время для того, чтобы вложить некоторые средства в развитие бизнеса, в создание домашнего уюта, в обновление своего образа. Пребывание Луны в Знаке Тельца с 17 по 19 августа сделает свое дело. Это будет лучшее время для любых трат. То же касается и периода с 22 по 24 число. Пока луна убывает в раке, можно будет покупать подарки близким.

Проявлять волю к победе. С 13 по 26 августа совершенно точно нужно двигаться по направлению к осуществлению своей мечты. Если этого не делать, то можно упустить шанс на победу. Старайтесь не унывать и постоянно проявлять активность. Любые трудности воспринимайте как возможность стать мудрее.

Что нельзя делать с 13 по 26 августа

Нельзя проявлять много физической активности. Расположение Луны будет преимущественно неблагоприятным для того, чтобы много заниматься спортом, либо физическим трудом. Если ваша работа связана с постоянной физической нагрузкой, вам желательно больше отдыхать. Забудьте про чрезмерно высокие нагрузки и силовые упражнения. Старайтесь больше ходить и меньше перенапрягаться, особенно на убывающей Луне в Овне 15 и 16 числа.

Не стоит быть эгоистами. Эгоистичное поведение будет очень опасным на убывающей Луне в августе. Если вы будете думать в критических ситуациях только лишь о себе любимых, то не удивляйтесь тому, что удача покинет вас. Доброта и отзывчивость, а также стремление помогать людям — вот то, что вам сейчас необходимо. Это поможет очистить карму и достичь новых высот в любви, найти новых друзей, заслужить чье-то уважение.

Не желательно долго пребывать в уединении. Луна в этот период убывания очень благоприятно влияет на сферу общения. Если вы хотите найти вторую половинку, то нужно действовать. Также общение с людьми и пребывание рядом с близкими и друзьями поможет обрести уверенность, внутреннюю свободу, оптимизм, удачу.

Нельзя винить окружающих в своих ошибках. Луна не простит вам этого. Также она не простит вам мысли о том, что во всех ваших проблемах виновата Вселенная, звезды, плохие гороскопы. Корить судьбу нельзя, ведь любой её поворот — это не только что-то плохое, но и благоприятные изменения, которые почти всегда происходят позднее. Именно так и будет в этот раз. Всё плохое произойдет, скорее всего, до 16-17 числа, но потом мы сможем понять и увидеть, насколько всё относительно.