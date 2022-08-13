Украинские войска обстреляли Запорожскую ТЭС
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Украинские войска обстреляли Запорожскую ТЭС

Украинские войска обстреляли Запорожскую ТЭС

Территория Запорожской теплоэлектростанции попала под артиллерийский обстрел украинских вооруженных сил. Об этом сообщает РИА «Новости» в администрации Энергодара.

По данным представителя администрации, сейчас выясняется характер полученных повреждений.

«Сегодня днем националисты Украины подвергли артиллерийскому обстрелу район Запорожской ТЭС. По прилегающей к территории станции было выпущено девять артиллерийских снарядов», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что обстрел был спланирован заранее, о чем говорит то, что за час до атаки в интернете появились сообщения о подготовке российскими военными «огневой провокации в данном районе».

В субботу под обстрел украинских силовиков также попала территория Запорожской АЭС, в Энергодаре были слышны взрывы. Кроме того, из-за ракетных ударов ВСУ была отключена одна из турбин Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области.

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По материалам: pnp.ru

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