Украинский военный откровенно признался, что воюет за "Макдоналдс"

Вадим Карасев

Солдат Вооруженных сил Украины Денис Кузьменко в интервью местному телеканалу откровенно рассказал, что готов защищать родной Чернигов ради того, чтобы в нем продолжал работать ресторан быстрого питания "Макдоналдс".

"Мне терять нечего! Я Чернигов люблю, тут "Макдоналдс" прикольный. Потому что не в наших интересах было пропустить их сюда. Чтобы они "Макдоналдс" разрушили? Зачем?" - сказал украинский военнослужащий.

Видео Украинский военный откровенно признался, что воюет за "Макдоналдс"

Неординарная позиция украинского военного вызвала бурную реакцию пользователей. "Душевно-то как! Прям, сердцем говорит: "Не отдадим оркам Макдональдс", "Это очень смешно, и очень грустно", "Ну ни кто не сомневался, что высшая ценность на Западе это Макдональдс", "Как мало хохлам надо бургер и кола", "Денег на "Мак" только хватает, а защищает интересы всяких олигархов, для которых он пушечное мясо", - пишут пользователи в сети.

Ранее американская корпорация сообщила о том, что вновь откроет точки общепита на Украине, которые закрылись после начала российской спецоперации. Как объяснил старший вице-президент "Макдоналдс" по международным рынкам Пол Помрой, такое решение принято, чтобы "поддержать небольшое, но важное чувство нормальности".

Глава МИД Украины Кулеба порадовался решению и заявил, что возвращение крупной американской компании – это сигнал для международного бизнеса о возможности работать в Украине.

"Но главное, что есть политическое решение: "Мак" возвращается. Это выживание нашей экономики. Это, в конце концов, часть обновления Украины", – резюмировал Кулеба.