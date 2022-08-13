Украинский военный откровенно признался, что воюет за "Макдоналдс"
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Украинский военный откровенно признался, что воюет за "Макдоналдс"

Украинский военный откровенно признался, что воюет за "Макдоналдс"

Солдат Вооруженных сил Украины Денис Кузьменко в интервью местному телеканалу откровенно рассказал, что готов защищать родной Чернигов ради того, чтобы в нем продолжал работать ресторан быстрого питания "Макдоналдс".

"Мне терять нечего! Я Чернигов люблю, тут "Макдоналдс" прикольный. Потому что не в наших интересах было пропустить их сюда. Чтобы они "Макдоналдс" разрушили? Зачем?" - сказал украинский военнослужащий.


Видео Украинский военный откровенно признался, что воюет за "Макдоналдс"

Неординарная позиция украинского военного вызвала бурную реакцию пользователей. "Душевно-то как! Прям, сердцем говорит: "Не отдадим оркам Макдональдс", "Это очень смешно, и очень грустно", "Ну ни кто не сомневался, что высшая ценность на Западе это Макдональдс", "Как мало хохлам надо бургер и кола", "Денег на "Мак" только хватает, а защищает интересы всяких олигархов, для которых он пушечное мясо", - пишут пользователи в сети.

Ранее американская корпорация сообщила о том, что вновь откроет точки общепита на Украине, которые закрылись после начала российской спецоперации. Как объяснил старший вице-президент "Макдоналдс" по международным рынкам Пол Помрой, такое решение принято, чтобы "поддержать небольшое, но важное чувство нормальности".

Глава МИД Украины Кулеба порадовался решению и заявил, что возвращение крупной американской компании – это сигнал для международного бизнеса о возможности работать в Украине.

"Но главное, что есть политическое решение: "Мак" возвращается. Это выживание нашей экономики. Это, в конце концов, часть обновления Украины", – резюмировал Кулеба.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

6 любопытных особенносетй и возможностей нашего организма
6 любопытных особенносетй и возможностей нашего организма
Анастасия Решетова, Анна Нетребко и зловещие лица на платьях: 8 образов недели по версии редактора моды
Анастасия Решетова, Анна Нетребко и зловещие лица на платьях: 8
Вице-премьер предрек рост потребления в России в этом году
Вице-премьер предрек рост потребления в России в этом году
Екатерина Волкова показала старшую дочь с подросшим внуком
Екатерина Волкова показала старшую дочь с подросшим внуком
Дочь Григория Лепса, получив диплом МГИМО, похвасталась фигурой в бикини
Дочь Григория Лепса, получив диплом МГИМО, похвасталась фигурой в
Бывшая жена Александра Малинина не удивлена, что на его концерты не хотят идти люди
Бывшая жена Александра Малинина не удивлена, что на его концерты не
Максим Галкин высказался о русской власти
Максим Галкин высказался о русской власти
Исчезновение Ольги Бузовой порадовало Дану Борисову
Исчезновение Ольги Бузовой порадовало Дану Борисову
Вестник DeFi: Nomad потерял около $200 млн, а TVL вырос на 24% за месяц
Вестник DeFi: Nomad потерял около $200 млн, а TVL вырос на 24% за
Украинский военный откровенно признался, что воюет за "Макдоналдс"
Украинский военный откровенно признался, что воюет за
Очень способная девушка показывает, как жонглировать четырьмя шариками
Очень способная девушка показывает, как жонглировать четырьмя шариками
Депутат Худяков не исключил, что особняк Софии Ротару в Ялте может быть конфискован
Депутат Худяков не исключил, что особняк Софии Ротару в Ялте может

Топ на сегодня

Объясните мне, что это за штука? (13 фото)
Объясните мне, что это за штука? (13 фото)
499 человек заболело коронавирусом за сутки в Иркутской области
499 человек заболело коронавирусом за сутки в Иркутской области
Максим Галкин показал, где нашел детей и дочку Орбакайте, вернувшись с гастролей
Максим Галкин показал, где нашел детей и дочку Орбакайте, вернувшись
Фишеры нацелились на криптовалюты, Тайвань обратился к IPFS и другие события кибербезопасности
Фишеры нацелились на криптовалюты, Тайвань обратился к IPFS и другие
Платформа почтовых рассылок Mailchimp возобновила борьбу с рекламой криптовалют
Платформа почтовых рассылок Mailchimp возобновила борьбу с рекламой

Еще по теме

«Да, я лузер!» Cотрудники «Макдоналдса» оправдываются в рекламной кампании
«Макдоналдс» уволил тысячи своих сотрудников
Пиво и официанты: в сети "Макдональдс" грядут перемены
«Бургер Кинг» нажаловался на «Макдоналдс» из-за наггетсов