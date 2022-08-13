Умер поэт Герман Витке: причины смерти, чем известен

О смерти Германа Юрьевича сообщили его родные. В последнее время состояние здоровья поэта оставляло желать лучшего. Герман Юрьевич ушел из жизни на 54-м году жизни из-за сердечного приступа. Витке известен как автор песен Анжелики Варум, Леонида Агутина, Богдана Титомира, Иванушек International, Филиппа Киркорова и многих других знаменитых исполнителей.





Свою творческую деятельность Герман Юрьевич начал в 1989 году. Тогда он совместно с Кириллом Крастошевским написал несколько песен для Богдана Титомира, одной из которых была «Делай как я».

Однако писал Витке не только для музыкальных исполнителей. В 1992 году его первые труды опубликовали в журнале «Юность», который был главным изданием Союза писателей СССР. В то же время Герман Юрьевич начал свое сотрудничество с Леонидом Агутиным и Анжеликой Варум. Витке в соавторстве с отцом Анжелики Юрием Варум написал песню «Ля-ля-фа», которая стала одной из главных хитов певицы.





В 1994 году именно Витке «придумал» название для группы Иванушки International. По слухам, зайдя в студию, где собралась группа, он сказал: «Что это за Иванушки такие?». Игорь Матвиенко «доработал» идею и добавил вторую часть названия, которая и отражает западный стиль исполнения. Герман Витке также стал автором некоторых песен «Иванушек».

Песни, в которых использовались стихи Витке, исполняли Батырхан Шукенов, Юлия Началова, Лайма Вайкуле, Кристина Орбакайте, Александр Добронравов, Анжелика Варум, Ирина Понаровская, Лада Дэнс, Татьяна Овсиенко, Алёна Апина, Ирина Дюкова, Сергей Крылов, Борис Моисеев, Николай Басков, Евгений Кемеровский, Александр Кальянов, Феликс Царикати, Игорь Корнилов, Юрий Кузнецов-Таёжный, Семён Канада, а также группы «А’Студио», «Рондо», «Сливки», «Динамит», «VIP» и другие исполнители.





В 1993 году Витке был награжден премией «Поэт года». По результатам опроса музыкальных критиков, Герман Юрьевич входил в десятку ведущих авторов песен в России.