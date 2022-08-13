В Дании не исключают введения ограничений на выдачу виз россиянам
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В Дании не исключают введения ограничений на выдачу виз россиянам

В Дании не исключают введения ограничений на выдачу виз россиянам

В правительстве Дании допускают возможность сокращения числа выдаваемых россиянам туристических виз из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию в газете Politiken.

Как отметил датский министр по делам интеграции Коре Дюбвад, для этого потребуется общеевропейское решение под эгидой Евросоюза.

«То, что предложила Эстония, разумно. Создать общеевропейский ответ. Понятно, что если в Европе есть только одна страна, куда могут въехать россияне, то, в принципе, можно въехать и во всю Шенгенскую зону. Именно поэтому в рамках ЕС это нужно делать», — считает он.

Министр иностранных дел Дании Еппе Куфуд заявил, что Дания готова обсуждать все предложения и санкции, касающиеся России. «Ко всему этому мы открыты и готовы обсуждать с нашими европейскими и североамериканскими коллегами», — отметил он.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что «посещение Европы является привилегией» и «настало время прекратить туризм из России». 11 августа сейм Латвии признал Россию «государством, поддерживающим терроризм», а правительство Эстонии приняло решение о запрете на въезд в страну для россиян с ранее выданными Таллином шенгенскими визами. Также вопрос запрета выдачи шенгенских виз россиянам намерена поднять Чехия на неформальной встрече глав МИД стран ЕС, которая пройдет в Праге в конце августа.

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По материалам: pnp.ru

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