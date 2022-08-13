В Германии ответили на вопрос о посредничестве Меркель в ситуации на Украине

Вадим Карасев

Лидер немецкой оппозиции Мерц выступил против посредничества ФРГ в ситуации на УкраинеСюжетРоссия и НАТО:

Лидер немецкой оппозиционной партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Фридрих Мерц выступил против посредничества Германии в ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ДПА.

Таким образом политик ответил на вопрос о том, может ли он представить экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель в качестве посредника в отношениях России и Украины. «Вместе с Европой мы находимся на стороне Украины и тем самым не являемся нейтральными в этом конфликте», — заявил Мерц.

Кроме того, политик обвинил немецкие власти в том, что они слишком медлили с решением вопроса о поставках тяжелого вооружения Киеву.

Мерц подчеркнул, что на территории Украины мир наступит только в том случае, если ни одна сторона не сможет взять новые территории под свой контроль. Политик также выразил мнение, что новые переговоры между Москвой и Киевом начнутся при условии, что «России невыгодно будет продолжать» спецоперацию из-за усиления Вооруженных сил Украины.

Ранее сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель заявила, что отказ Запада закрепить за Украиной нейтральный статус стал его ошибкой. По ее словам, Россия неоднократно сообщала об опасениях относительно расширения НАТО и заявляла, что не станет мириться с «вражеской силой» у своих границ. Вайдель также напомнила, что вопрос с Украиной в Москве уже на протяжении нескольких десятилетий считали красной линией.