В Halo Infinite игрокам дают бесплатные бонусы, в качестве извинения за ошибку
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В Halo Infinite игрокам дают бесплатные бонусы, в качестве извинения за ошибку

В Halo Infinite игрокам дают бесплатные бонусы, в качестве извинения за ошибку


Студия 343 Industries компенсирует игрокам в Halo Infinite неприятности, которые у них возникли из-за ошибки в игре. После старта 2-го сезона игры Halo Infinite, владельцы боевого пропуска 1-го сезона не могли получить доступ к четвертому слоту испытаний. Чтобы получить доступ к дополнительному слоту, игроки должны были обязательно купить боевой пропуск 2-го сезона. Это усложняло получение опыта и повышение ранга.

Студия 343 Industries почти сразу после старта второго сезона подтвердила, что это была ошибка. А в августовском обновлении Halo Infinite ошибка была наконец исправлена. Как результат, теперь владельцы боевого пропуска 1-го сезона могут одновременно работать над четырьмя испытаниями, независимо от того, владеют они пропуском 2-го сезона или нет.

В качестве компенсации за проблемы, вызванные ошибкой, студия 343 Industries предоставила всем игрокам, которые владеют премиальным боевым пропуском 1-го сезона и вошли в игру в период с 3 мая по 9 августа 2022 года, доступ к 20 обменам испытаний и 10 бустам опыта (удваивает получаемый опыт на 1 час).

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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